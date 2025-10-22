こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【金城学院大学】株式会社名古屋銀行と金城学院が連携・協力に関する包括協定を締結
株式会社名古屋銀行（取締役頭取 藤原一朗様）と金城学院（理事長 小室尚子）は、2025年10月20日（月）「連携・協力に関する包括協定」を締結しました。
本学は、株式会社名古屋銀行より、キャリア教育や心理士養成課程における企業実習の受け入れなど、永年にわたり多方面でご協力をいただいております。
これらの取り組みを発展させ、関係をより強固なものとするため包括協定を締結することとなりました。人材育成・地域社会課題の解決等の分野において、包括的な産学連携・協力によって、地域活性化に貢献してまいります。
■主な連携内容
（１）相互の人材育成に関すること
（２）地域企業の課題解決等の相談・支援に関すること
（３）学生及び生徒のキャリア形成支援に関すること
（４）地域の経済情報、動向等に関する情報交換及び発信に関すること
（５）その他産学連携に関すること
■具体的な取り組み
（１）学生及び生徒のキャリア教育の実施
（２）心理士養成課程・保健師養成課程における企業実習の受け入れ
（３）産学連携を希望する取引先企業の紹介
※連携協定について（https://www.kinjo-u.ac.jp/ja/research/#block-3）
