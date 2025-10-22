『ドラゴンポーカー』で「ハロウィン最大110連無料ガチャ」を10月22日（水）より開催！ハロウィンを楽しもう！
株式会社アソビズム（本社：東京都千代田区、代表取締役：大手智之）は、App Store・Google Playにて好評配信中のリアルタイム合体カードバトル『ドラゴンポーカー』で、2025年10月22日（水）より「ハロウィン最大110連無料ガチャ」を開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332382&id=bodyimage1】
◆『ドラゴンポーカー』公式サイト：https://www.asobism.co.jp/social/dragonpoker/
期間中、1日1回無料で11連が引ける「ハロウィン最大110連無料ガチャ」を開催いたします。SSレア当選時、10月26日（日）まで開催中のサービスダンジョン「Halloween Town」で捕獲可能なカードが50％の確率で出現いたします。『ドラゴンポーカー』のハロウィンをお楽しみください！
「ハロウィン最大110連無料ガチャ」開催！
期間中は1日1回、無料で11連が引けるガチャを開催いたします。毎日ログインして、10日間の無料ガチャを楽しみましょう！
■開催期間
2025年10月22日（水） 00:00～ 10月31日（金） 23:59まで
SSレア当選時にサービスダンジョン「Halloween Town」で捕獲可能なカードが50％の確率で出現！
※コスト32以上のカードが出現
※「Halloween Town以外の期間限定カード」「超・超越MAXガチャ限定カード」「GDR・超越MAXガチャ限定カード」DRAまで進化可能なカード」 は対象外です
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332382&id=bodyimage2】
＜基本情報＞
■タイトル：ドラゴンポーカー
■App Store：https://itunes.apple.com/jp/app/doragonpoka/id572233872?mt=8
■Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.asobism.drapoker
■ジャンル：リアルタイム合体カードバトルRPG
■価 格：基本無料（アイテム課金制）
■対応OS：iOS/Android
■公式サイト：https://www.asobism.co.jp/social/dragonpoker/
■公式X：https://x.com/DragonPoker_aso
■iOS配信日：2013年5月17日（金）
■Android配信日：2013年12月18日（水）
■コピーライト表記：（C） 2013 Asobism Co., Ltd.
＜会社概要＞
■会社名 株式会社アソビズム
■代表者 代表取締役 大手智之
■資本金 10,000,000円
■設 立 2005年12月6日
■所在地 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル4F
■TEL 03-6551-2813
■FAX 03-6551-2692
■URL https://www.asobism.co.jp/
■Email press@asobism.co.jp
■事業内容 ゲームの企画・開発/携帯サイトの企画・開発・運営/アソビコンサルティング業務
