世界の生鮮食品輸送市場は、コールドチェーンの革新と生鮮食品の需要増加により、2033年までに393億米ドルに達すると予測されています。
最新の業界分析によると、世界の生鮮食品輸送市場は2024年に217億米ドルと評価され、2033年には393億米ドルを超え、2025年から2033年の予測期間中は年平均成長率（CAGR）6.8%で拡大すると予想されています。グローバルサプライチェーンが進化し、消費者の嗜好が新鮮でオーガニック、そして温度管理の厳しい製品へと移行するにつれ、効率的で信頼性の高い冷蔵輸送ソリューションに対する需要は高まり続けています。
温度管理物流ソリューションの需要急増
生鮮食品（生鮮果物、野菜、乳製品、魚介類、肉類、医薬品、花卉など）の輸送は、世界市場においてますます重要になっています。食品・食料品業界におけるeコマースの成長と、食品の安全性と品質に対する意識の高まりを受け、企業は高度なコールドチェーン物流インフラに多額の投資を行っています。
冷蔵トラック、空調管理コンテナ、GPS対応監視システム、ブロックチェーンベースのトレーサビリティは、生鮮食品の原産地から目的地への輸送方法を変革しつつあります。これらの技術は、規制基準を遵守しながら、製品の安全確保を保証します。
アジア太平洋地域と北米が市場成長を牽引
地域別では、可処分所得の増加、急速な都市化、そして生鮮輸入品への需要増加に支えられ、アジア太平洋地域が最も急速に成長している市場として台頭しています。北米では、組織化された小売業の優位性、高度なインフラ、そして確立された規制遵守が、コールドチェーン物流業界の成長を引き続き後押ししています。
一方、ヨーロッパは成熟市場であり、環境に優しい冷蔵車両と鉄道輸送を通じて、持続可能性とCO2削減に重点を置いています。ドイツ、フランス、オランダなどの国々は、グリーン冷蔵輸送におけるイノベーションをリードしています。
市場拡大の主要要因
世界の食品貿易の拡大：各国が輸入するエキゾチックな生鮮食品や外来種の生鮮食品の増加に伴い、生鮮食品の国際貿易は重要な成長要因となっています。また、季節的な生産と消費の不均衡も、越境輸送の需要を押し上げています。
バイオ医薬品の需要増加：世界の製薬業界では、生物製剤、ワクチン、温度に敏感な医薬品の需要が高まっており、超低温輸送能力が求められています。
オンライン食料品・食事宅配の拡大：パンデミック後の消費者行動の変化は、オンライン食料品・食事キットサービスへの移行を促し、冷蔵輸送市場の成長を牽引し続けています。
食品安全に関する政府規制：FDA、EFSAなどの規制機関は、生鮮食品の保管と輸送に関するより厳格なガイドラインを施行し、サプライチェーン全体における温度の一貫性を確保しています。
フリート管理におけるテクノロジー統合：企業は、IoT対応デバイス、リアルタイム温度追跡、AIを活用したルート最適化などを導入することで、腐敗を最小限に抑え、配送効率を高めています。
生鮮品輸送市場におけるトップ企業
A.P. モラー - マースク A/S
アフリカ・エクスプレス・ライン・リミテッド
ベイ＆ベイ・トランスポーテーション
C.H.ロビンソン・ワールドワイド社
CMA CGMグループ（MERITフランス社）
DBシェンカー社
ドイツポスト社
FSTロジスティクス社
ハパグ・ロイド社
