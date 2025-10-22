【東京都市大学】ウクライナからの留学生が念願の来日 ― インフラ整備を研究し母国の復興に寄与することを目指す

【東京都市大学】ウクライナからの留学生が念願の来日 ― インフラ整備を研究し母国の復興に寄与することを目指す