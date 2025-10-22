シリーズ累計販売足数1,600万足を突破！※1『まるでこたつソックス』から、ケーブルニットデザインが数量限定※2で新発売！

写真拡大 (全12枚)

国内靴下売上高No.1※3レッグウェア製造卸販売・岡本株式会社（本社：大阪市西区・本店：奈良県広陵町、代表取締役社長：岡本隆太郎）は、『まるでこたつソックス』からケーブルニットデザインを数量限定※2で新発売。10月中旬より、全国のバラエティショップ、スーパーマーケット、量販店、ドラッグストア、公式オンラインショップ（https://shop.okamotogroup.com/ic/kotatsu）などで順次販売しています。
※1…2025年3月 岡本㈱出荷実績　※2…2025年秋冬シーズン限定生産分が無くなり次第終了　※3…2025年8月13日付 繊研新聞による


　　　　　　　　






特別なケーブルニットデザインで、心もあったまる。





冬のあったかアイテムとして人気の『まるでこたつソックス』。
今シーズン、ふくらはぎ部分をケーブルニット風に編んだデザインが数量限定※2で新登場！
“まるでこたつ”みたいなあたたかさとふんわり感はそのままに、より上質な1足になりました。

さらに、新デザインにはリボンをあしらった限定パッケージを使用。
大切な方への贈り物にも、
頑張った自分へのご褒美にもおすすめです。



公式オンラインショップだけのえらべるギフト

靴下の岡本公式オンラインショップでは、




ラッピングされた『まるでこたつソックス』もご用意しています。
専用ページでご購入いただくと、オリジナルデザインのラッピングで商品をお届け。
お好きな商品を選んで、1足からラッピングが可能です◎
冬のプチギフトに、『まるでこたつソックス』を贈ってみてはいかがでしょうか？

▼商品ページ：https://shop.okamotogroup.com/gift_marudekotatsu




まるでこたつソックスとは





あたたかさの秘密は足首。
足首にある三陰交というポイントに、発熱素材を使用。
温熱刺激※4で足首からじんわりあたためます。

その他の部分には特殊保温素材を使用し、あたたまった足もとをふんわり包み込みます。
ひざ下まで覆う長さで、おうちでの冷え対策にぴったりです。
※4…特許第6043982号





　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


■商品ラインナップ (その他、公式オンラインショップにてギフト仕様のラッピング商品をご用意しています)
・限定デザイン※2







・定番ラインナップ






【会社概要】
会社名　　：　　岡本株式会社　/　OKAMOTO CORPORATION
創　業　　：　　1934年（昭和9年）
設　立　　：　　1948年10月（昭和23年）
事業内容　：　　各種レッグウェアの製造卸販売
　　　　　　　　（紳士・婦人・子供靴下、パンティストッキング、タイツ、編み技術を利用した関連商品）
本　社　　：　　〒550-0005　大阪市西区西本町1丁目11番9号
本　店　　：　　〒635-8550　奈良県北葛城郡広陵町大塚150番地の1
資本金　　：　　9,744万円
代表者　　：　　代表取締役社長　岡本隆太郎
従業員　　：　　523人（グループ計：1,453人　2025年4月現在）
売上高　　：　　500億円（2025年3月期連結）
販売先　　：　　全国主要量販店、スポーツアパレル、百貨店等　




本件に関するお問合わせ先
【ブランド・企業に関するお問い合わせ先】
岡本株式会社 　マーケティング本部 広報担当
山村／PHONE：080-4677-1857　　
e-mail：m_yamamura@okamotocorp.co.jp

関連リンク
オンラインショップ
https://shop.okamotogroup.com/gift_marudekotatsu
ブランドページ
https://www.okamotogroup.com/marude-kotatsu/