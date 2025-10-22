シリーズ累計販売足数1,600万足を突破！※1『まるでこたつソックス』から、ケーブルニットデザインが数量限定※2で新発売！







































【会社概要】

会社名 ： 岡本株式会社 / OKAMOTO CORPORATION

創 業 ： 1934年（昭和9年）

設 立 ： 1948年10月（昭和23年）

事業内容 ： 各種レッグウェアの製造卸販売

（紳士・婦人・子供靴下、パンティストッキング、タイツ、編み技術を利用した関連商品）

本 社 ： 〒550-0005 大阪市西区西本町1丁目11番9号

本 店 ： 〒635-8550 奈良県北葛城郡広陵町大塚150番地の1

資本金 ： 9,744万円

代表者 ： 代表取締役社長 岡本隆太郎

従業員 ： 523人（グループ計：1,453人 2025年4月現在）

売上高 ： 500億円（2025年3月期連結）

まるでこたつソックスとはあたたかさの秘密は足首。足首にある三陰交というポイントに、発熱素材を使用。温熱刺激※4で足首からじんわりあたためます。その他の部分には特殊保温素材を使用し、あたたまった足もとをふんわり包み込みます。ひざ下まで覆う長さで、おうちでの冷え対策にぴったりです。※4…特許第6043982号■商品ラインナップ (その他、公式オンラインショップにてギフト仕様のラッピング商品をご用意しています)・限定デザイン※2・定番ラインナップ