コロンビアでの愛の物語に着想。カカオの甘さとウッディノートがユニークに香る「502 オードパルファム」が発売

ブルーベル・ジャパン株式会社

フランス語で「素敵なフレグランス」という意味を持つ、パリ発のアーティスティック＆サステナブルなフレグランスハウス＜ボン パフューマー(BON PARFUMEUR)＞。エシカルでクリーン、サステナブルな原料を厳選し、100％メイド・イン・フランスのフレグランスにこだわり、調香師たちが、自身のイマジネーションや感覚を最大限に研ぎ澄まして手がけた、ユニークで個性が光る9種のフレグランスファミリーをラインナップしています。

2025年10月22日(水)、カリブ海に囲まれたコロンビアのバル島での愛の物語に着想を得た、ユニークなウッディ グルマン フレグランスが仲間入り。トップノートは、マンダリンとプチグレンのジューシーでアロマティックな香り立ち。そこにスウィートラムとカカオインフュージョンが豊かに広がり、甘さと深みを演出しています。

詳細を見る :https://bit.ly/4gHasbH

【インスピレーションストーリー】 二人の出会いの物語。夜明けの光が水平線に触れ、柔らかな光で暖かい砂を照らす 。貿易風が運ぶ柑橘類やハーブの香りが空気に満ち、穏やかなそよ風が夜の痕跡を消し去るように、すべてが静けさに包まれる。世界は静かな輝きの中で目覚め、そよ風によって優しくリフレッシュされるように見える。



「夜明けに手を取り合って、世界は生まれ変わるように見えた。まるで一陣の風が、忘れられた秘密や再生の香りを運んでくるかのように。」 創業者 リュドヴィック・ボヌトン



「502 にはこれまでにない生命感と清涼感をもたらすため、既存の香料を活かしながら、新しさとみずみずしさを吹き込みました。プチグレン・マンダリンには、マンダリンが加わることで生き生きとした爽やかさをまとい、トップノートにカカオのインフュージョンを加えることで軽やかな輝きを放ちます。そして、ユーカリが全体をアロマティックでリフレッシュさせてくれます。」 調香師 クレマン・マルクス

■フレッシュ グルマンの香り

甘美なラムと、弾けるようなマンダリン、芳醇なプチグレン、繊細なカカオが溶け合い、エキゾチックなアイリスが香る。そして、対照的なウッドが深い余韻を残します。

主な香料: マンダリン、アイリス、カカオ

■製品情報

ブランド名：ボン パフューマー

製品名： 502 オードパルファム 30mL 9,460円 100mL 20,570円（すべて税込）

2025年10月22日(水)発売

■プレゼントキャンペーンを開催！

上記新フレグランスの発売を記念して、ご購入サイズに応じたプレゼントキャンペーンを実施。

「203オードパルファム」 をお買い上げの方に、人気の香りからミニサイズ（2.5mL）を下記本数プレゼントいたします。

30ｍLサイズ ご購入：2本

100ｍLサイズ ご購入：3本

ボン パフューマー取り扱い店舗 :https://latelierdesparfums.jp/pages/shops?&brand=bon-parfumeurボン パフューマーについて :https://latelierdesparfums.jp/pages/bon-parfumeur