º£²ó¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö¤ªÊÆ¡×¡ª´ä¼ê¸©»³ÅÄÄ®¡¢¡Ø»³ÅÄ¤Ë¤®¤ï¤¤»Ô¡Ù¤ò10·î26Æü¤Ë³«ºÅ¡£¤ªµá¤á¤ä¤¹¤¤¡Ø»³ÅÄÄ®»º¤Î¿·ÊÆ¡Ù¤â¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¡ª
´ä¼ê¸©»³ÅÄÄ®¡ÊÄ®Ä¹¡§º´Æ£ ¿®°ï¡Ë¤Ï¡¢¡Ö»³ÅÄ¤Ë¤®¤ï¤¤»Ô¡×¤ò2025Ç¯10·î26Æü¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö¤ªÊÆ¡×¤ÇÃÏ¸µÇÀ»ºÊª¡¢¿å»º²Ã¹©ÉÊ¤ä·Ú¿©¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¢£»³ÅÄ¤Ë¤®¤ï¤¤»Ô³«ºÅ¤ÎÇØ·Ê
ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ°ÊÁ°¤Ë»ö¶È¼Ô¼çÂÎ¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö»ÔÆü¡×¤ò¾ÍèÅª¤ËÉü³è¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÃÏ°è·ÐºÑ¤ÏÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤«¤é¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÀ¸»º¼Ô¤ä²Ã¹©¶È¼Ô¤¬µ¤·Ú¤ËÈÎÇä¤Ç¤¤ë¡Ö»³ÅÄ¤Ë¤®¤ï¤¤»Ô¡×¤òÎáÏÂ4Ç¯ÅÙ¤«¤é¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç·×14²ó³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£»³ÅÄ¤Ë¤®¤ï¤¤»Ô¤Î³µÍ×
½ÐÅ¹¼Ô¡§ÇÀ»ºÊª¡¢¿å»º²Ã¹©ÉÊ¡¢·Ú¿©Åù¤òÈÎÇä¡£¥Ð¥¹¤Î¾è¤êÊý¶µ¼¼¤â³«ºÅ¤·¡¢¥Ð¥¹¡¢¥¿¥¯¥·ー¼ÖÎ¾¤ÎÅ¸¼¨¡£
¥¹¥Æー¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È¡§¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤ª²Û»Ò¤Þ¤¡¢¤Á¤Ó¤Ã»Ò±¿»î¤·Âç²ñ¡¢È¬È¨¼¯ÉñÊÝÂ¸²ñ¤Î±éÉñ
¢£»³ÅÄÄ®¾¦¹©´Ñ¸÷²Ý¾¦¹©Ï«Æ¯·¸Ã´Åö¼Ô¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ÎÅÙ¤Ï¡Ö»³ÅÄ¤Ë¤®¤ï¤¤»Ô¡×¤Ë¤´ÃíÌÜ¤¤¤¿¤À¤¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè£³²ó¤Î¡Ö»³ÅÄ¤Ë¤®¤ï¤¤»Ô¡×¤Ï¼Â¤ê¤Î½©¤È¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤ò¥Æー¥Þ¤ËÄ®¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤Ë¤¢¤ë»³ÅÄÃæ±û¸ø±à¤ò²ñ¾ì¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÌÜ¶Ì¤ÏºÎ¤ì¤¿¤Æ¤Î»³ÅÄÄ®»º¿·ÊÆ¤ÎÄ¾Çä¤È¥³¥¹¥×¥ì¤·¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÍè¾ì¤·¤¿Êý¡¢ÀèÃå50Ì¾¤Ë¤ª²Û»Ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡ª¤Þ¤¿¡¢³¤Á¯¶ú¾Æ¤¤ä¿·Á¯¤ÊÌîºÚÈÎÇä¤Ê¤É¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢23¤Î½ÐÅ¹¶È¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¶¿ÅÚ·ÝÇ½¤Î¥¹¥Æー¥¸¡¢³Æ½ÐÅ¹¼ÔÍÍ¤«¤é¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾¦ÉÊ¤Ë¤è¤ë¡Ö¤ª¤¿¤Î¤·¤ßÃêÁª¡×¤ä¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤¬»²²Ã¤Ç¤¤ë¡Ö¤Á¤Ó¤Ã»Ò±¿»î¤·Âç²ñ¡×¤Ê¤ÉÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£»³ÅÄÄ®¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤Î³§ÍÍ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ä®³°¤Î³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤Æ»³ÅÄÄ®¤ò°¦¤¹¤ë³§ÍÍ¤Î¤ª±Û¤·¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë¤³¤Î¡Ö»³ÅÄ¤Ë¤®¤ï¤¤»Ô¡×¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ÈÈ¯¸«¤Î¾ì¤È¤Ê¤ê¡¢ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Î³èÎÏ¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤ò¿´¤è¤ê´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£´ä¼ê¸©»³ÅÄÄ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
´ä¼ê¸©±è´ßÃæÉô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë»³ÅÄÄ®¤Ï¡¢³¤´ßÀþ¤ÏÅµ·¿Åª¤Ê¥ê¥¢¥¹¼°³¤´ß¤Ç¡¢ÇÈÀÅ¤«¤Ê¡Ö»³ÅÄÏÑ¡×¡¢³«ÊüÅª¤Ê¡ÖÁ¥±ÛÏÑ¡×¤Ç¤Ï¥«¥¤ä¥Û¥¿¥Æ¤ÎÍÜ¿£¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤Ï´ä¼ê¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£ËÌ¾å»³ÃÏ¤«¤é»°Î¦¥ê¥¢¥¹³¤´ß¤Ø¤È¹¤¬¤ë»³ÎÓ¤ÏÁ´¹ñºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤ÎÉÊ¼Á¤Î¡Ö´¥¤·¤¤¤¿¤±¡×¤ä¡¢¹á¤ê¤Î¶¯¤¤¾¾Âû¤Î»ºÃÏ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢³¤¤È»³¤ÎÎ¾Êý¤Î»Íµ¨ÀÞ¡¹¤Î¡ÖÊõÊª¡×¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½©¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤¬¸Ø¤ë»³ÅÄº×¤ê¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Ä®Ãæ¤òÁö¤ê²ó¤ë¡¢Ë½¤ì¿ÀÍÁ¤¬ÌÜ¶Ì¤Ç¤¹¡£Ëß¤äÀµ·î¤Ë¤Ïµ¢¾Ê¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âº×¤ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¿Í¤âÂ¿¤¯¡¢Ä®ºÇÂç¤ÎÂçº×¤Ç¤¹¡£
