自動車用織布＆不織布の世界市場2025年、グローバル市場規模（織物、不織布）・分析レポートを発表
2025年10月22日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「自動車用織布＆不織布の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、自動車用織布＆不織布のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
世界の自動車用織布＆不織布市場概要
最新の調査によると、世界の自動車用織布＆不織布市場の規模は2023年時点でXXX百万ドルと推定され、2030年にはXXX百万ドルに達すると予測されています。予測期間中の年平均成長率はXXX％と見込まれています。本市場の主な成長要因は、自動車産業全体の発展にあります。世界自動車機関（OICA）のデータによると、2017年には世界の自動車生産台数が約9,730万台、販売台数が約9,589万台に達し、過去10年間で最大の水準となりました。その後、2018年に世界経済の拡大が一段落し、自動車市場は全体として減速傾向を示しました。2022年には世界で約8,160万台の車両が生産されており、依然として高水準を維持しています。現在、世界の自動車の90％以上がアジア、ヨーロッパ、北米の3地域に集中しており、アジアが全体の56％、ヨーロッパが20％、北米が16％を占めています。中でも中国は世界最大の自動車生産国で、全体の約32％を占め、日本は輸出台数で世界首位を維持しています。
________________________________________
産業構造と市場動向
本報告書では、自動車用織布＆不織布産業の発展動向、サプライチェーン構造、技術革新、特許動向、主要用途分野などを包括的に分析しています。市場は大きく「内装用（織物、不織布）」と「床材用（織物、不織布）」に分類されます。これらは自動車の快適性、静粛性、デザイン性の向上に大きく寄与しており、今後の需要拡大が期待されています。また、環境対応素材の開発が進み、再生繊維やリサイクル不織布を活用した製品が市場の新たなトレンドとなっています。
________________________________________
地域別市場分析
地域別の分析によると、北米および欧州市場は政府による環境政策の強化や消費者の意識変化を背景に安定した成長を続けています。特に欧州では、軽量素材やリサイクル素材の採用拡大が進んでいます。一方で、アジア太平洋地域は世界市場の中心であり、中国が圧倒的な生産力を誇ります。中国、日本、韓国、インドなどでは自動車産業全体の拡大とともに、内装素材としての織物および不織布の需要が急増しています。また、南米や中東・アフリカでも経済発展とともに自動車生産が増加しており、新興市場として注目されています。
________________________________________
市場分類と成長予測
本市場は「製品タイプ」と「用途」によって構成されています。製品タイプでは「織物」と「不織布」に分類され、用途別では「内装」「床材」「エアバッグ」「シートベルト」「その他」とされています。2019年から2030年にかけて、各分野の販売量と市場価値が精緻に予測されており、特にエアバッグや安全ベルトなど安全関連用途での高性能素材需要が成長を牽引すると見られます。また、自動車の電動化や軽量化に対応するため、耐久性・防音性・環境性能を兼ね備えた素材開発が進展しています。
________________________________________
技術革新と業界動向
技術面では、生産効率の向上やリサイクル技術の発展、さらにはバイオ素材の採用が進んでいます。従来のポリエステル繊維に代わる持続可能な素材が注目されており、環境負荷低減とコスト削減の両立を図る動きが活発です。また、車内の快適性を向上させるための吸音性・断熱性・通気性に優れた素材の開発も進んでいます。自動車メーカーと素材メーカーとの共同研究も拡大しており、製品性能とデザイン性を両立するソリューションが求められています。
