【MINISFORUM新製品発売】Intel Core i9-12950HX搭載、フラッグシップ性能を凝縮したミニPC「M1-1295」登場！
2025年10月17日、MICRO COMPUTER （HK）TECH LIMITEDが運営するミニPCメーカーのMinisforum（ミニーズフォーラム）は、Minisforum日本公式サイト（https://store.minisforum.jp/）にて、Intel Core i9-12950HXプロセッサーを搭載したミニPC「Minisforum M1-1295」を発表しました。高性能CPUと優れた冷却技術を備え、ビジネスからクリエイティブまで、あらゆるシーンでスムーズで快適な操作体験を提供します。
■ フラッグシップ級パフォーマンス
Intel Core i9-12950HXプロセッサは、8基のPコア・8基のEコアによる高度なハイブリッドアーキテクチャを採用します。強力なマルチコアパフォーマンスと高周波数の両立により、あらゆる作業シーンでフラッグシップならではのスムーズな操作を実現します。
■ ラグフリーの高速応答
デュアルDDR4 3200MHzメモリに対応します（最大96GBまで拡張可能）。複数の大型アプリケーションや大容量ファイルを同時に処理しても、データの読み書きが高速で完了し、安定した動作を確保します。
■ 大容量ストレージ・即時拡張性
デュアルM.2 2280 NVMe SSDスロット（PCIe 4.0x4対応）を搭載します。最大8TBまでの拡張が可能で、ゲームのインストールや高品質動画素材の読み込みなども高速で処理します。
■ 全シーン高速ネットワーク
Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.2、2.5GbEに対応します。Web会議や大容量データのクラウド連携なども安定した通信環境でスムーズに行えます。
■ 極限性能を解放する冷却技術
相変化材料（PCM）を採用し、純銅製ヒートパイプ3本を最適配置します。CPUの熱を効率的に排出し、航空力学に基づく渦流溝設計により風量を25％向上します。静音性を保ちながら高負荷時でも安定動作を実現します。
■ コンパクトボディ・高い実用性
デスクトップPCのわずか7％の体積にフル機能を凝縮します。オフィスや会議室などの省スペース環境にも最適で、持ち運びも容易です。
■ 4K・3画面同時出力対応
Type-Cポート、HDMI 2.1 TMDS、DP 1.4ポートを搭載し、最大3台の4Kディスプレイを同時に接続可能です。データ分析や映像編集など、マルチタスク作業をより効率的に行えます。
「Minisforum M1-1295」は、フラッグシップ級の性能と安定した冷却システムを備えたプロフェッショナル向けミニPCです。ビジネスユースからエンターテインメントまで、あらゆるシーンでその性能を発揮します。
