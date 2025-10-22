【 埼玉県 “初” 進出！ 】話題の老舗とんかつ専門店 『厚切りとんかつ よし平』 が、10/29（水）埼玉・白岡市にオープン！

株式会社ホットランドホールディングス

築地銀だこ(https://www.gindaco.com/) を展開する 株式会社ホットランドホールディングス(https://hotland.co.jp/) （本社：東京都中央区、代表取締役社長：佐瀬守男）の連結子会社で、「日本橋からり」 や 「野郎めし」 などの主食事業を展開する 株式会社ホットランドネクステージ(https://hotland.co.jp/company/profile/) （本社：東京都中央区、代表取締役社長：太田直希）は、2025年10月29日（水）、埼玉県初となる『厚切りとんかつ よし平(https://www.yoshihei.jp/tonkatsu.html) 白岡店』をオープンいたします。

とんかつよし平 ブランドイメージ

今年5月に首都圏初出店としてオープンした座間店は、お陰様で連日多くのお客様にご来店いただいております。神奈川県（座間店 / 厚木店）、千葉県（野田市）に続き、このたび、埼玉県 “初” 出店となる 『白岡店』 は、蓮田スマートICからもほど近い立地に出店する運びとなりました。和歌山県で長年愛されてきた 『厚切りとんかつ よし平』 ならではの味とこだわりの品質を、新店舗でも変わらずお届けしてまいります。

『厚切りとんかつ よし平』 とは

昭和8年創業、和歌山県発の老舗とんかつ専門店。厳選した豚肉を一度熟成させることで、肉本来の旨味を凝縮し、食べ応えのある食感を最大限に引き出した「熟成ロース」や「熟成ひれ」を使用しています。注文を受けてから一枚ずつ丁寧に 特級粉使用の ”生パン粉” で包み、軽やかな仕上がりが特長の ”米油” で低温でじっくり揚げることで、衣はふんわりサクサクに。豚肉の旨味を最大限に引き出し、香ばしい衣との絶妙なバランスをお楽しみいただけます。専門店ならではの技とこだわりが詰まった「厚切りとんかつ」は、世代を問わず多くのお客様に愛され続けている逸品です。

『よし平』 自慢のこだわり膳

一番人気の 『厚切り熟成ロースかつ』 は、しっかりと厚みのある満足サイズで、一口頬張れば、幸せが溢れ出します！そのほか、選べるデザート付きの「レディース膳」や、濃厚チーズと豆乳のクリームにぷりぷりのえびが入ったコロッケと、海老フライ、やわらか熟成ひれをのせた「チーズの豆乳コロッケと海老ひれ膳」など、個性豊かなメニューもご用意しております。

さらに、ご膳メニューをご注文のお客様は、「大かまどごはん」「味噌汁」「キャベツ」「お漬物」が、すべておかわり無料！お腹いっぱいになるまで、思う存分 『よし平』 の味をご堪能ください。

炊きたての「大かまどごはん」を “好きなだけ”

熟成180gロースかつ膳（税込2,079円）レディース膳（税込1,859円）チーズの豆乳コロッケと海老ひれ膳（税込1,859円）

中でも注目は、店内で精米した “新潟県産コシヒカリ” を大かまどでふっくら炊き上げる「大かまどご飯」。炊きたてならではの甘みと、つややかな粒立ちを存分にお楽しみいただけます。白米のほか、「十穀米」や「月替わり炊き込みご飯」もおかわり自由。その日の気分や季節に合わせて、さまざまな味わいを選べる楽しさも魅力です。※11月の炊き込みご飯は「鮭としめじ」

店舗のご紹介

店内の大きな釜で炊き上げる「大かまどごはん」

敷地内には駐車場を完備し、店内に入るとすぐ目の前には大きなかまどがお出迎え。調理場の様子が見えるカウンター席や、ゆったりくつろげるボックス席をご用意しており、おひとりさまはもちろん、ご友人やご家族、三世代そろってのお食事も楽しめる居心地の良い空間です。『厚切りとんかつ よし平』ならではのひとときをお過ごしください。

『厚切りとんかつ よし平 白岡店』外観店内イメージ ※画像は厚木店

今後も『厚切りとんかつ よし平』は、お客様に “お腹いっぱい、心も満たされるひととき” をお届けしたいという想いのもと、ボリューム満点で満足度の高い商品と、心温まるサービスを提供してまいります。

【 店舗概要 】

『厚切りとんかつ よし平 白岡店』 チラシデータ ※近隣エリアに配布予定

店舗名：厚切りとんかつ よし平(https://www.yoshihei.jp/tonkatsu.html) 白岡店

オープン日：2025年10月29日（水）

営業時間：＜平 日＞ 11:00-15:00（L.O. 14:30）、17:00-21:00（L.O. 20:30）

＜土日祝＞ 11:00-15:30（L.O. 15:00）、16:30-21:00（L.O. 20:30）

住所：〒349-0205 埼玉県白岡市西2-13-10

電話番号：048-053-6889

販売商品：厚切り熟成ロースかつ膳（税込1,859円～）、熟成ひれかつ膳（税込1,859円～）、追加かつ、一品料理、ドリンクなど

客席数 ：37席（カウンター7席、 テーブル9卓/30席）

支払い方法：現金・クレジット・交通系IC・ID

駐車場 ：約20台

テイクアウト：有

< 運営会社 >

株式会社ホットランドネクステージ

「日本橋からり(https://hotland.co.jp/brand/nihonbashi_karari/)」「野郎めし(https://hotland.co.jp/brand/yaroumeshi/)」などの主食事業を展開・運営するほか、

「駅の天然温泉＆サウナの森 水沼ヴィレッジ(https://mizunuma-village.jp/)」をはじめとしたリゾート事業も手がけています。

https://hotland.co.jp/company/profile/

https://www.hotland.co.jp/business/



ホットランドグループは、これからも “ぜったいうまい!! 食” を通じて、ほっとしたひと時をお楽しみいただけるよう、より良い商品、サービスの提案をしてまいります。