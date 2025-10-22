洋菓子メーカー モロゾフ 阿蘇産ジャージー牛乳を使用！ミルクリッチな期間限定プリンを販売
モロゾフ株式会社
白いカスタードプリン（阿蘇小国ジャージー牛乳使用）
白いカスタードプリン（阿蘇小国ジャージー牛乳使用）
プリンとチーズケーキ
洋菓子メーカー、モロゾフ株式会社（神戸市東灘区）より、熊本阿蘇のジャージー牛乳を贅沢に使用した白いカスタードプリンを鶴屋百貨店にて期間限定で販売いたします。なめらかな口どけとミルクリッチな香りが後ひく味わいをお楽しみください。
販売場所：鶴屋百貨店 本館地下１階ルックインエスカレーター前イベントスペース
販売期間：２０２５年１０月２９日（水）～11月５日（水）
★期間限定★白いカスタードプリン（阿蘇小国ジャージー牛乳使用）
価格：４３２円（本体価格：４００円）
熊本阿蘇の豊かな大地が育んだジャージー牛乳を贅沢に使用した白いカスタードプリン。
ジャージー牛乳のコクが感じられるなめらかなプリン生地と、ミルクリッチな香りが後ひく味わいです。
白いカスタードプリン（阿蘇小国ジャージー牛乳使用）
白いカスタードプリン（阿蘇小国ジャージー牛乳使用）
＜こちらも期間限定で登場＞
プリンとチーズケーキ
価格：４８６円（本体価格：４５０円）
カスタードプリンと、ふわっととろけるなめらかなチーズケーキを組み合わせたモロゾフのガラスカップ入りスイーツ。
プリンとチーズケーキ
＜店舗情報＞
店舗名 ： 鶴屋百貨店 モロゾフ売場
住 所 ： 〒８６０-８５８６
熊本県熊本市手取本町６-１ 本館Ｂ１階（最寄駅：通町筋・水道町電停）
営業時間：１０：００-１９：００