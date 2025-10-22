～「スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝」のグッズ第2弾が登場！～ユニバ公式Webショップ「UNI-MARKET（ユニマーケット）」新商品発売
株式会社ユニバーサルエンターテインメントは、公式Webショップ「UNI-MARKET（ユニマーケット）」にて、10月22日（水）より新商品の販売を開始します。
新商品ページ：https://link.unimarket-777.com/99aa58
公式X：https://x.com/UNIMARKET_777
2025年10月22日販売商品（全5アイテム）
【ラバープレイマット】スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
【ミニアクリルスタンド】スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝-マギウスの翼
【リールクッション】スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
【フェイスタオル】スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝-いろは＆黒江ver.
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332185&id=bodyimage1】
【ラバープレイマット】スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
価格: \2,500 （税込）
https://www.unimarket-777.com/SHOP/O-tcgplaymat-magireco.html
「スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝」のグッズ第2弾が登場！
いろは、やちよ、フェリシア、鶴乃、さなの5人がラバープレイマットになりました！
カードゲームはもちろん、パソコン作業時のデスクマットやマウスパッドとしても使えます
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332185&id=bodyimage2】
【ミニアクリルスタンド】スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝-マギウスの翼
価格: 各\777 （税込）
https://www.unimarket-777.com/SHOP/O-acrylic_figure-magireco-magius.html
好評発売中のアクリルスタンドに里見灯花、柊ねむ、アリナ・グレイ、天音月夜、天音月咲、梓みふゆが仲間入り！
ぜひ全種類そろえて、お好きな配置でお楽しみください♪
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332185&id=bodyimage3】
【リールクッション】スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
価格: \2,500 （税込）
https://www.unimarket-777.com/SHOP/O-reel_cushion-magireco.html
遊技機のリール配列がそのままクッションになりました！
お部屋のインテリアにしたり、転がして遊んだり、図柄のデザインを心ゆくまで眺めたり…さまざまな楽しみ方を見つけてください♪
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332185&id=bodyimage4】
【フェイスタオル】スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝-いろは＆黒江ver.
価格: \2,300 （税込）
https://www.unimarket-777.com/SHOP/O-facetowel-magireco-iroha_kuroe.html
いろは＆黒江の新パネルがフェイスタオルになって登場！
同時発売のリールクッションと組み合わせればおうちでスロット気分が味わえちゃうかも…！？
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332185&id=bodyimage5】
配信元企業：株式会社ユニバーサルエンターテインメント
