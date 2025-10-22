イタリア発サステナブルなボトルブランド「24BOTTLES」2025年秋冬コレクションが日本上陸。自分らしさを表現するエネルギッシュなデザインが10月22日（水）より登場。

株式会社ワイ・ヨット

株式会社ワイ・ヨット（愛知県名古屋市 代表取締役社長：寺田 佐和子）は、イタリア・ボローニャ発のステンレスボトルブランド「24BOTTLES」（トゥエンティーフォーボトルズ）の2025年秋冬コレクションを2025年10月22日（水）から販売開始いたします。

今季のテーマは『Hey! Life’s better with a wave.』。

自分らしく堂々と輝く人々のエネルギーを称え、人生の波をスタイリッシュに乗りこなしてほしい、そんなポジティブで遊び心にあふれる全4種類のデザイン計8SKUのボトルが新登場します。

24Bottlesの2025AWコレクションのテーマは「Hey! Life’s better with a wave.」

今季のコレクションテーマは

「さあ、自分らしく魅力的に生きよう。世界に『Hey!』と大胆に声をかけ、人生の波をスタイリッシュに乗りこなして！」

というメッセージ。

自分らしく堂々と輝く人々のエネルギー。

存在感を放ち、自然体で生きること。

個性は教わるものではなく、表現するもの。

ルールに縛られず、自分らしさを自由に表現すること。

このコレクションは、他とは違う道を選び、飾らない生き方を貫き、一つひとつの行動に意味があると信じる人々に捧げられます。

新デザイン紹介

HEY!

ポジティブさ、つながり、そして恐れずに自分を表現すること。

遊び心のある大きな「Hey!」の文字とシャカサインを取り入れたこのグラフィックは、人生の波を乗りこなし、一瞬一瞬を大切に生きる人々にぴったりのデザイン。

24ボトルズ クライマボトル ヘイ！ピンク 500ml

5,800円（税抜）

24ボトルズ クライマボトル ヘイ！ブルー 330ml

4,800円（税抜）

24ボトルズ クライマボトル ヘイ！ブルー 500ml

5,800円（税抜）

ZAP ZAP

力強い色彩と、稲妻のようなダイナミックな動き。

それは、純粋なエネルギーとカリスマ性の証。

ルールを壊し、場を輝かせ、個性を放つ。そんな人々のためのデザインです。

24ボトルズ クライマボトル ザップザップ 500ml

5,800円（税抜）

BLOOM BLOOM

カラフルな人生を祝福するように、弾けるように咲き誇る鮮やかな花々。

遊び心いっぱいのデザインは、新鮮でポジティブなエネルギーそのものです。

それは、このボトルを手にするあなたの姿と重なります。花が開くように、あなたも輝き始めます。

24ボトルズ クライマボトル ブルームブルーム グリーン 500ml

5,800円（税抜）

24ボトルズ クライマボトル ブルームブルーム ピンク 500ml

5,800円（税抜）

DAYDREAMING YELLOW

人気の「Daydreaming」のパターンを基に、新たな遊び心を加えたフレッシュな進化版です。

柔らかいのに、どこかクール。

明るいイエローの空とふんわりとしたピンクの雲が織りなすデザインは、夢のような世界へと誘い、晴れやかな気分に。

空を見上げること、遊び心を忘れないこと、そして想像力を羽ばたかせることを思い出させてくれるデザインです。

24ボトルズ クライマボトル デイドリーミング イエロー 330ml

4,800円（税抜）

24ボトルズ クライマボトル デイドリーミング イエロー 500ml

5,800円（税抜）

発売日：

2025年10月22日（水）

販売場所：

24Bottles 公式オンラインストア ：https://store.y-yacht.co.jp/pages/24bottles

全国の百貨店、蔦屋家電などで順次展開予定

24BOTTLESについて

2013年にイタリア・ボローニャで誕生したサステナブルなボトルブランド。「優れたデザインが人々の行動を変える」という信念のもと、使い捨てプラスチックを減らすためのソリューションを提案しています。

洗練されたデザインと機能性を両立した製品は、サステナブルな選択を促すことを使命としています。ボトルに刻まれた「-0.08」は、1回の使用で削減できるCO2排出量を示します。また、B Corp(TM)認証企業として植林活動を行い、カーボンニュートラルも実現しています。

株式会社ワイ・ヨットについて

1949年の設立以来、キッチン・ダイニング用品を中心に、百貨店・専門店向けの上質な商品を取り扱う商社として成長。従来の「ホールセール事業」に加え、海外ブランドの代理店業務や国内外のメーカー様との商品共同開発などを行う「商品開発事業」、選べるカタログ制作・販売を始めとした「ギフト事業」、キッチン用品専門店を全国で運営する「小売事業」、物流センター・コールセンター・３ＰＬ事業から成り立つ「物流事業」と、5つの柱を持ち、幅広いお客様にキッチン・ダイニングを中心とした新しいライフスタイルを提案。

会社概要

商 号：株式会社ワイ・ヨット

代表者：代表取締役社長 寺田 佐和子

所在地：〒460-0017 愛知県名古屋市中区松原3丁目13番41号

設 立：1949年6月

事業内容：ホールセール事業、商品開発事業、デジタル事業、ギフト事業、小売事業、物流事業

資本金：4,500万円

URL：https://www.y-yacht.co.jp/

本件に関するお問い合わせ

株式会社ワイ・ヨット 広報担当

担当：前田

E-mail：s-maeda@y-yacht.co.jp

電話：03-3699-7278