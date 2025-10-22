弊社代表・楊舸が「HRカンファレンス2025秋」に初登壇！外国籍人材「戦力化」の新常識と定着をテーマに講演

行知学園株式会社

このたび、行知学園株式会社 代表取締役 楊 舸（よう が） が、

「日本の人事部」主催の HRカンファレンス2025秋 に初登壇いたします。

講演テーマは、「“採用して終わり”は通用しない。国の最新施策から読み解く、外国籍人材「戦力化」の新常識」。

国の施策や在留資格制度の動向を踏まえながら、

外国籍人材、特に中国籍高度人材の採用・定着に関する最新事例と実践ノウハウをお話しします。

日本で学び、働く外国籍人材が増える中、

採用だけでなく「どう活かし、どう支えるか」が重要な課題になっています。

本講演では、教育とキャリア支援の両面から長年外国籍人材をサポートしてきた立場から、

企業がすぐに実践できるヒントをお届けします。

★こんなお悩みありませんか？★

・外国籍人材の採用を行っているが、高度人材の確保に悩んでいる

・現場での活躍場所が定まらない

・計画的に外国籍人材の確保ができていない

このようなお悩みがある方は、ぜひ一度ご参加ください！

▶ 詳細・お申込みはこちら

https://jinjibu.jp/hr-conference/202511/interview_detl.php?anc=T6(https://jinjibu.jp/hr-conference/202511/interview_detl.php?anc=T6)

登壇概要

テーマ：“採用して終わり”は通用しない。国の最新施策から読み解く、外国籍人材「戦力化」の新常識

登壇者： 行知学園(株) 代表 楊 舸

日時： 2025年11月27日（木） 16：00～16：50

形式： オンライン配信（無料・事前登録制）

枠数：100枠限定

講演内容（予定）

・国内市場の変化と中国企業進出の実情

・中国籍高度人材の採用・定着・戦力化における実務ポイント

・学校と企業が連携して取り組める日本語教育・定着支援の仕組みと事例

【登壇者プロフィール】



楊 舸（よう が）／行知学園株式会社 代表取締役

大学在学中に留学生専門予備校「行知学園」を創設。

現在は年間在籍4,000名を超える留学生教育機関を運営し、

外国籍人材の教育・キャリア支援を通じて多文化共生社会の実現を目指しています。

【「ＨＲカンファレンス」とは】

「HRカンファレンス」は、人事正会員約39万人を有する日本最大級の人事ポータル『日本の人事部』が2009年より開催している、企業の人事担当者や経営層、管理職など、組織や人材に関する課題を持つビジネスパーソンのためのイベントです。

長年にわたって培われた『日本の人事部』のネットワークを活かし、大学教授や大手企業の人事エグゼクティブ、HRソリューション企業など、多彩な専門家が登壇。最新のHR知識や先進的な企業事例を一度に学べるほか、インタラクティブな講演を通じて、自社の人材戦略や組織運営のヒントを得られる場として、多くの経営者・人事担当者から高い評価を受けています。