°ñ¾ë¸©Ä£¡¢´¶À÷¾ÉÂÐ±þ¤òkintone¤ÇÉ¸½à²½ー¥¸¥Á¥¿¥¤39¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¤â¤È¤Ë¥¸¥ç¥¤¥¾ー¤¬kintone³èÍÑ¤ò»Ù±ç
°ñ¾ë¸©Ä£¡Ê½êºßÃÏ¡§°ñ¾ë¸©¿å¸Í»Ô³Þ¸¶Ä®£¹£·£¸－£¶¡¢¸©ÃÎ»ö¡§Âç°æÀî ÏÂÉ§¡Ë¤Ï¡¢¥µ¥¤¥Ü¥¦¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§⻘Ìî ·Äµ×¡¢°Ê²¼¥µ¥¤¥Ü¥¦¥º¡Ë¤ÎÄó¶¡¤¹¤ë¶ÈÌ³²þÁ±¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ökintone¡×¤ò³èÍÑ¤·¡¢·ë³Ë¡¦Ä»¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ê¤É¤Î´¶À÷¾ÉÂÐ±þ¤Î±¿ÍÑ¤òÉ¸½à²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÃÆÇ¥Ý¥¤¥ó¥È¾ðÊó¤ÎÂ¨»þ¸ø³«¤ä¾ÃÆÇºÑ¾ÚÌÀ½ñ¤ÎÅÅ»ÒÈ¯¹Ô¤Ë¤è¤ê¡¢³ÎÇ§¤ÎÅÅÏÃ¤ä»æ¤ÎÊä½¼¤ò¸º¾¯¤µ¤»¡¢¾ÚÌÀÈ¯¹Ô¤ËÈ¼¤¦»öÌ³ÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥ç¥¤¥¾ー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»ÍµÜ Ì÷Î´¡Ë¤¬¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤ÎÃÎ¸«¤È¼«¼£ÂÎÆÃ²½·¿¶ÈÌ³¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡Ö¥¸¥Á¥¿¥¤39¡×¤ÇÇÝ¤Ã¤¿Àß·×»×ÁÛ¡¦¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¤Æ»Ù±ç¤·¤¿kintone¤ò¥Ùー¥¹¤È¤·¤¿³«È¯»öÎã¤Ç¤¹¡£
Æ³ÆþÇØ·Ê¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥¤¥áー¥¸¡¦±¿ÍÑ¥Õ¥íー¤Î¾ÜºÙ¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥ç¥¤¥¾ー»öÎã¥Úー¥¸¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
°ñ¾ë¸©Ä£ÍÍ¤Î»öÎã¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.joyzo.co.jp/case/ibarakiken/
Æ³Æþ¤ÎÇØ·Ê¤È·Ð°Þ
º£²ó¡¢ÊÝ·ò°åÎÅÉô¼ÀÉÂÂÐºö²Ý¤ÈÇÀÎÓ¿å»ºÉôÃÜ»º²Ý¤Î2ÉôÌç¤Ë¤ª¤¤¤Ækintone¤ò¥Ùー¥¹¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
◼️·ë³Ë¡Ê´µ¼Ô´ÉÍý¡Ë
·ë³Ë´µ¼Ô¤Ø¤ÎÄÌÃÎ¡¦Ä¢É¼ºîÀ®¤Ï¡¢¹ñ¤Î´¶À÷¾ÉÈ¯À¸Æ°¸þÄ´ºº¡ÊNESID¡Ë¤ÎCSV¤òExcel¥Þ¥¯¥í¤Ç²Ã¹©¢ªÄÌÃÎ½ñÎà¤ò¼êºî¶È¤ÇÈ¯Á÷¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤Ç¤·¤¿¡£Áàºî¤¬Æñ¤·¤¯¡¢Excel¤ËÉÔ´·¤ì¤Ê¿¦°÷¤ÇÆþÎÏ¥ß¥¹¤äÈ¯Á÷¥ß¥¹¤¬È¯À¸¡£È¯À¸»þ¤Ï¿×Â®¤Ê½èÍý¤¬É¬Í×¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥¢¥Ê¥í¥°°ÍÂ¸¤ÇÉ¸½à²½¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÉéÃ´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
◼️Ä»¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¡Ê¾ÃÆÇ¥Ý¥¤¥ó¥È¡¦¾ÃÆÇºÑ¾ÚÌÀ¡Ë
È¯À¸»þ¡¢¸©Æâ¤Ë¾ÃÆÇ¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢½¾Íè¤ÏPDF¤òÅÔÅÙºîÀ®¢ªWeb·ÇºÜ¤Î¤¿¤á¾ðÊó¹¹¿·¤¬ÃÙ±ä¡£±¿ÈÂ¶È¼Ô¤¬ºÇ¿·¾ðÊó¤òÇÄ°®¤·¤Ë¤¯¤¯¡¢³ÎÇ§ÅÅÏÃ¤ÎÁý²Ã¤ä¸í¤Ã¤¿ÃÏÅÀ¤Ø¤ÎÍ¶Æ³¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¾ÃÆÇºÑ¾ÚÌÀ¤Ï»æ¤ÇÈ¯¹Ô¡¦ÇÛÉÛ¡¦Êä½¼¤¬É¬Í×¤Ç¡¢¿¦°÷¤¬¸½¾ì¤ËºÆÇÛÉÛ¤ØÉë¤¯¤Ê¤É¡¢±¿ÍÑ¥³¥¹¥È¤¬Âç¤¤¤¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£
°ñ¾ë¸©Ä£¤Ç¤Ï¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à²ÝDX¿ä¿Ê¥°¥ëー¥×¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤ÆÁ´Ä£¤Ç¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¸¥ç¥¤¥¾ー¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢Æ³Æþ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¸¥ç¥¤¥¾ー¤Ï¼«¼£ÂÎ¶ÈÌ³¤ËÀºÄÌ¤·¤¿¸µ¼«¼£ÂÎ¿¦°÷¥á¥ó¥Ðー¤Èkintone¤Î¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤ËÀºÄÌ¤·¤Æ¤¤¿ÃÎ¸«¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¥¹¥Ôー¥É´¶¤¢¤ë¼ÂÁõ¤È¸½¾ì¤ËÂ¨¤·¤¿ÂÐ±þ¤òÉ¾²Á¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢¹ÔÀ¯¤Ç¤Ï°ìÈÌÅª¤Ç¤Ê¤¤½à°ÑÇ¤·ÀÌó¤òºÎÍÑ¤·¡¢¸½¾ì¤ÎÍ×Ë¾¤òÈ¿±Ç¤·¤Ê¤¬¤é¥¢¥¸¥ã¥¤¥ë¤Ë³«È¯¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼«¼£ÂÎ¼ÂÌ³¤ÎÃÎ¸«¤ò»ý¤Ä¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬Ä´Ã£¡¦·èºÛ¥×¥í¥»¥¹¤Ë±è¤Ã¤Æ²þÁ±¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ³Æþ¥·¥¹¥Æ¥à¤È¸ú²Ì
°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤¬³ÆÉôÌç¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
- ·ë³Ë´¶À÷¾É´µ¼Ô´ÉÍý
- Ä»¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¾ÃÆÇ¥Ý¥¤¥ó¥È´ÉÍý
- Ä»¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î¾ÃÆÇºÑ¾ÚÌÀ½ñÈ¯¹Ô
·ë³Ë´µ¼Ô´ÉÍý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢kintone¤ÎÄ¾´¶Åª¤Ê¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¤Ë¤è¤êÆþÎÏ¥ß¥¹¤¬ÂçÉý¤Ë¸º¾¯¤·¡¢Ä¢É¼½ÐÎÏ¥µー¥Ó¥¹¡ÖPrintCreator¡×¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤êÉ¬Í×¤ÊÄ¢É¼¤òÂ¨ºÂ¤Ë½ÐÎÏ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢³Æ¼ï½ñÎà¤ÎºîÀ®¡¦È¯Á÷ºî¶È¤¬³ÊÃÊ¤Ë¥¹¥àー¥º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ä»¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶ÂÐ±þ¤Ç¤Ï¡¢kintone¾å¤Ç¾ÃÆÇ¥Ý¥¤¥ó¥È¾ðÊó¤òÅÐÏ¿¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡ÖkViewer¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ËWeb¸ø³«¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ËÊÑ²½¡¢Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ë¤«¤«¤ë¥³¥¹¥È¤òÂç¤¤¯°ú¤²¼¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¾ÃÆÇºÑ¤ß¾ÚÌÀ½ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÅÅ»Ò²½¤ò¼Â»Ü¡¢»æ¤ÎÇÛÉÛ¡¦Êä½¼ºî¶È¤¬ÉÔÍ×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´¶À÷¾ÉÈ¯À¸»þ¤Î24»þ´ÖÂÐ±þ¤È¤¤¤¦²á¹ó¤Ê¶ÈÌ³´Ä¶¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¶ÈÌ³¤Î¥¹¥Ôー¥É¤ÈÉÊ¼Á¤Î¥¢¥Ã¥×¡¢¤½¤·¤Æ¿¦°÷¤ÎÉéÃ´¤òÂçÉý¤Ë·Ú¸º¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òkintone¤Ç¹½ÃÛ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ñ¾ë¸©Ä£ÍÍ¤Î»öÎã¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.joyzo.co.jp/case/ibarakiken/
¥¸¥Á¥¿¥¤39¤È¤Ï
¥¸¥Á¥¿¥¤39¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎ¤Î¶ÈÌ³¤ò¸úÎ¨²½¤·¡¢ ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡ÊDX¡Ë¤ò ¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£kintone ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò´ðÈ×¤È¤·¡¢ ½ÀÆð¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤¶ÈÌ³¥·¥¹¥Æ¥à¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
Ìó27Ç¯´Ö¤¢¤é¤æ¤ë¶ÈÌ³¤ò·Ð¸³¤·¤¿¸µ¼«¼£ÂÎ¿¦°÷¤Î»ëÅÀ¤ÇËÜÅö¤Ë²ÁÃÍ¤¢¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸²½¡£1¶ÈÌ³39Ëü±ß¤ÇÉ¬Í×¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤ËÆ³Æþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï»öÎã¤ÎÄ»¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶´ØÏ¢¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¸½ºß¥¸¥Á¥¿¥¤39¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¸¥Á¥¿¥¤39 :
https://www.joyzo.co.jp/service/jichitai39/
Cybozu Days 2025½ÐÅ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¸¥ç¥¤¥¾ー¤Ï¡¢2025Ç¯10·î27Æü¡Ê·î¡Ë¡¦28Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥µ¥¤¥Ü¥¦¥º³ô¼°²ñ¼Ò¼çºÅ¤Î¡ÖCybozu Days 2025¡×¤Ë½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÇ¯¤ÎCybozu Days¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö¥Îー¥³ー¥ÉAI¥é¥ó¥É¡×¡£¥¸¥ç¥¤¥¾ー¤Ï¡ÖHAW ¡ÈAI¡É I¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢AI¤ÈÅÁÅý¤¬Í»¹ç¤¹¤ëÆî¹ñ¤ÎÅç¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥Öー¥¹¤òÅ¸³«¤·¡¢¥Îー¥³ー¥É¤ÈAI¤¬ÀÚ¤êÂó¤¯¶ÈÌ³²þÁ±¤ÎÌ¤Íè¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
ÅöÆü¤ÏÄê³ÛÀ©ÂÐÌÌ³«È¯¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥·¥¹¥Æ¥à39¡×¤ä¼«¼£ÂÎ¸þ¤±¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡Ö¥¸¥Á¥¿¥¤39¡×¡¢Ìµ½þ¥×¥é¥°¥¤¥ó³èÍÑ¥»¥ß¥Êー¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÍÑ°Õ¤·¡¢10Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ëkintoneÆ³Æþ»Ù±ç¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤¼¤ÒÅöÆü¤ÏÊÀ¼Ò¥Öー¥¹¤Þ¤Ç¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/37189/table/68_1_1a10027d8cdd268ae269026b1e7b9a6e.jpg?v=202510221228 ]
¡¡¡¡¡¡
³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥ç¥¤¥¾ー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
´ë¶ÈÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥ç¥¤¥¾ー
ÀßÎ© ¡§2010Ç¯12·î
ÂåÉ½¼Ô¡§»ÍµÜ Ì÷Î´
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èÅìÍÛ4-10-4 ÅìÍÛÄ®SH¥Ó¥ë7F
URL ¡§ https://www.joyzo.co.jp/
³µÍ× ¡§kintone¤ËÆÃ²½¤·¤¿¶ÈÌ³²þÁ±³«È¯¤Î¤¿¤á¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤òÍÊ¤·¡¢¿Í¹©¾¦Çä¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤¥¢¥¸¥ã¥¤¥ë¤Ê³«È¯¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹ÊÑ³×¤ò¤â¤¿¤é¤¹