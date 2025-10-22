TOKIUM、日本最大級のDX実現のための総合展DX総合EXPO 2025 秋 東京に出展

株式会社TOKIUM

経理AIエージェントを提供する株式会社TOKIUM（本社：東京都中央区、代表取締役：黒崎 賢一、以下「TOKIUM」）は、2025年10月29日から10月31日までの3日間、幕張メッセで開催されるDX 総合EXPO 2025 秋 東京内の「業務改革 DX EXPO」「経理・財務 DX EXPO」に出展いたします。

■開催概要

名称 ：DX 総合EXPO 2025 秋 東京「業務改革 DX EXPO」、「経理・財務 DX

EXPO」

主催 ：DX 総合EXPO 実行委員会

開催期間 ：2025年10月29日(水)～10月31日(金) 各日10:00～17:00

会場 ：幕張メッセ

出展ブース位置 ：1ホール 経理・財務 DX EXPO【S01-52】/

8ホール 業務改革 DX EXPO【S22-06】

概要ページ ：https://www.bizcrew.jp/expo/dx-tokyo

来場事前登録（無料） ：https://www.bizcrew.jp/expo/entry/dx-tokyo

ブース訪問予約（無料）：https://expo.bizcrew.jp/event/14429/module/booth/370326/364803

■出展内容

経費精算クラウド「TOKIUM経費精算」や請求書受領クラウド「TOKIUMインボイス」をはじめとするクラウドサービスに加えて、AIとプロスタッフが連携し、経理業務の自動運転を支援する「経理AIエージェント」など、TOKIUMが提供する幅広いサービスをご紹介します。

また、操作画面をお見せしながらデモンストレーションや導入企業の事例紹介を行います。経理業務の効率化にご興味をお持ちの方は、ぜひ弊社ブースにお立ち寄りください。

事前にブース訪問予約をしていただけますと、混雑時でもスムーズにご案内が可能です。

ご希望の方は、下記のURLよりお申し込みください。

https://expo.bizcrew.jp/event/14429/module/booth/370326/364803

■DX 総合EXPOとは

DX 総合EXPOとは、業務効率化・働き方改革・経営基盤強化を実現するためのDXソリューションが一堂に集う日本最大級のDX総合展です。本展では、DX化を検討する企業の人事、総務、経理、DX推進、マーケティング、営業、そして経営者などが、最新の製品やサービスを比較検討したり、豪華講師陣によるDXセミナーで最新トレンドを学ぶことができます。

■株式会社TOKIUMについて

設立：2012年6月26日

代表取締役：黒崎賢一

所在地：東京都中央区銀座6丁目18-2 野村不動産銀座ビル12階

資本金：100百万円

事業内容：経費精算・請求書管理などの経理AIエージェントの提供

URL：https://corp.tokium.jp/