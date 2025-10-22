目覚めてすぐキスできる歯磨き粉「デンティス」日本限定フレーバー第4弾は“ピーチ”！甘く華やかな香りで、この秋のオーラルケアにときめきを。
“喜びを企画して世の中を面白くする”商品を流通させる株式会社リベルタ（本社：東京都渋谷区、代表取締役・佐藤透、東証スタンダード：4935）が展開する、目覚めてすぐキスできる“恋するハミガキ”『デンティス』は、日本限定フレーバー第4弾となる「デンティス ピーチ&ミント チューブタイプ」を2025年11月上旬より全国のドン・キホーテ系列店舗(※1)にて順次発売を開始します。
目覚めてすぐキスできる“恋するハミガキ”として人気の「デンティス」歯磨き粉シリーズに、日本限定の新フレーバー「ピーチ＆ミント」が新登場。2020年発売の「レモングラス」は多くのリピーターに支持され、2023年にはドン・キホーテ限定「エクストラフレッシュ」が話題に。さらに2025年8月に発売した「マスカットミント」に続き、日本限定第4弾フレーバーがお目見えします。
デンティスならではの清涼感あふれる爽快な磨き心地はそのままに、みずみずしいピーチの華やかな甘みをプラス。口いっぱいに広がるフルーティな香りが、毎日のオーラルケアをより楽しく、心までリフレッシュさせてくれます。
デンティスのオリジナル歯磨き粉同様、口内のネバつきを抑え(※2)、口臭を予防。毎朝の目覚めの息もスッキリ爽やかにしてくれます(※3)。キシリトール(※4)、シクロデキストリン(※5)など歯のケア成分のほか、11種類の植物成分(※6)も配合。細かい汚れを除去して、歯を白くします(※2)。
Product Features -商品特徴-
■口臭の元を洗い流し、爽やかな息へ
におい成分を閉じ込めることができるとされる「シクロデキストリン(※5)」配合。
ブラッシングにより口臭の元である汚れを洗い流し、口臭を防ぎます。
■口臭の原因となる、口内の乾燥を予防
11種類の植物成分(※6)が口内を潤し、乾燥を防ぎます。
■日本限定「ピーチミント」フレーバー
デンティスならではのスッキリ感にピーチの華やかな甘みをプラスしました。
Product Overview -商品概要-
商品名：デンティス ピーチ＆ミント チューブタイプ
内容量：100g
価格：1,595円(税込)
発売日・販売店舗：
2025年11月上旬より全国のドン・キホーテ系列店舗(※1)にて順次発売
About DENTISTE’ -デンティスとは- https://dentiste.jp/
現在、世界25か国以上(※7)で展開、世界で3億本以上販売(※8)。
満足度、リピート意向ともに86.5%(※9)と高評価を獲得している、プレミアムオーラルケアブランドです。
口臭をマスキング(※3)し、植物エキスにより口内を潤します。
ネバつき、お口の不快感を軽減し(※2)、目覚めてすぐキスできる息に。
Product Lineup -商品ラインナップ-
▼商品名
デンティス チューブタイプ
▼価格
1,595円（税込）
▼内容量
100g
▼商品特徴
定番チューブタイプ
▼商品名
デンティス レモングラス
チューブタイプ
▼価格
1,595円（税込）
▼内容量
100g
▼商品特徴
日本限定品。甘めがお好みの方に
▼商品名
デンティス ホワイトニング
チューブタイプ
▼価格
2,178円（税込）
▼内容量
100g
▼商品特徴
ホワイトニング(※2)と口臭のWケア
【NEW】
▼商品名
デンティス マウススプレー 15mL
▼価格
1,320円（税込）
▼内容量
15mL
▼商品特徴
〈一瞬で、恋する息へ。〉1プッシュで息リフレッシュ(※3)
【NEW】
▼商品名
デンティス マウススプレー 3mL
▼価格
660円（税込）
▼内容量
15mL／ 3mL
▼商品特徴
コンビニ限定のミニサイズ
【NEW】
▼商品名
デンティス マスカットミント チューブタイプ
▼価格
1,595円（税込）
▼内容量
100g
▼商品特徴
マスカットのフレッシュな甘みをプラス
▼商品名
デンティス Pro-B チューブタイプ
▼価格
1,815円（税込）
▼内容量
100g
▼商品特徴
乳酸菌(※10)をプラス！さわやかな風味
▼商品名
デンティス エクストラフレッシュ チューブタイプ
▼価格
1,595円（税込）
▼内容量
100g
▼商品特徴
ドン・キホーテ限定品。刺激強めがお好みの方に
▼商品名
デンティス トラベルセット
▼価格
858円（税込）
▼内容量
20g
▼商品特徴
オフィスや旅行先でも便利なサイズ
▼商品名
デンティス オーラルリンス
▼価格
1,815円（税込）
▼内容量
450ml
▼商品特徴
ニオイの原因を洗い流し息スッキリ
▼商品名
デンティス フロス
▼価格
605円（税込）
▼内容量
50m
▼商品特徴
歯ブラシでは落としきれない汚れもしっかり除去
※1 一部取り扱いのない店舗もございます ※2 ブラッシングによる ※3 香料によるマスキング ※4 香味剤 ※5 吸着剤 ※6 保湿剤：モモ果実エキス、モツヤクジュ樹脂エキス、クラメリアトリアンドラ根エキス、セージ葉エキス、ローマカミツレ花エキス、ウイキョウ果実エキス、アセンヤクノキ木エキス、アニス果実エキス、カンゾウ根エキス、カシア樹皮エキス、エチナシ根エキス ※7 タイ・日本・韓国・中国・カンボジア・ミャンマー・ラオス・フィリピン・トルコ・インドネシア・マレーシア・シンガポール・アメリカ合衆国・アラブ首長国連合・クウェート・オーストリア・パレスチナ・ブルガリア・マリ・ベトナム・モンゴル・ナイジェリア・ウクライナ・ニュージーランド・イスラエル・オーストラリア・スイス(2024年4月時点) ※8 2025年7月時点 ※9 2024年12月11日～2024年12月17日「歯磨き粉に関する認知度調査」20歳から69歳のデンティス使用経験のある女性111名インテージによるインターネット調査 ※10 乳酸桿菌培養液（製品の抗酸化剤）