ブランド初！美容医療発想で大注目のスキンケアシリーズ「MEDI DERMA」を@cosme TOKYOの2階特設コーナーにて10/29(火)より期間限定で展開

株式会社桃谷順天館

美と健康を追究して140年、桃谷順天館グループのジュネフォース事業部(本社：大阪府大阪市 代表取締役社長：桃谷 誠一郎)は、2024年秋にデビューして以来、美容医療発想のスキンケアシリーズとして大注目されている「MEDI DERMA」の期間限定の特設コーナーを出店します。今回は、10月20日(月)より、一部バラエティショップにて先行発売開始の「メディダーマ ストレッチシートマスク」と、発売以来大ヒット中の「メディダ―マ スレッドリフトクリーム」をご用意します。出店期間は2025年10月29日(水)～11月25日(火)。皆様是非お越しください。

メディダーマ ストレッチシートマスク

メディダーマシリーズ待望の第5弾となる新商品は、美容医療“糸リフト”×“サーモン注射（PDRN注射）”発想の輪郭デザインシートマスク。フェイスラインの引き上げに特化した伸縮シートが、頬やあごのたるみをこめかみ方向へ物理的に引き上げピタっと密着します。

また、韓国美容医療では大人気・大注目の「サーモン注射」に含まれるPDRN※１を配合したたっぷりのクリームが肌のハリ・弾力をサポート。若々しい肌印象へと導きます。

※１DNA-Na(保湿)

〈商品情報〉

メディダーマ ストレッチシートマスク

価格：1枚入り 495円(税込) / 3枚入り 1,485円(税込)

発売日：2025年10月20日(先行) / 2025年11月4日(一般)

メディダーマ スレッドリフトクリーム

メディダーマシリーズの第二弾として発売以来、大人気を博しているこちらの商品は“糸リフト”から着想を得た糸で引き上げる※１小顔メンテ※２クリーム。独自処方の伸びるクリームがまるで糸のように絡み合いスレッドヴェールを形成し、ぴったりと密着してフェイスラインを整えます。

さらに、乳酸桿菌由来の「エクソソーム※３」や「レチノール※４」配合でシャープに引き締まった弾力のある肌へと導きます。

※１伸びるクリームでマッサージすること ※２マッサージ効果による ※３乳酸桿菌発酵液(保湿) ※４パルミチン酸レチノール(保湿)

〈商品情報〉

メディダーマ スレッドリフトクリーム

価格：2,750円

容量：60g

イベント概要

開催場所：@cosme TOKYO 2階特設コーナー （東京都渋谷区神宮前1-14-27）

開催期間：2025年10月29日（水）～11月25日（火）

会場URL：https://www.cosme.net/store/shop/tokyo/