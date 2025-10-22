猫好きさん待望！人と猫にやさしいスキンケア『にゃんもにゃにゃ オールインニャンクリーム』誕生

有限会社小西本店

有限会社小西本店（本社：島根県松江市、代表取締役：小西広樹）は、成分を厳選した人と猫にやさしいスキンケア『にゃんもにゃにゃ オールインニャンクリーム』を2025年10月4日（土）に販売開始いたしました。

「にゃんもにゃにゃ」、「オールインニャンクリーム」は、有限会社小西本店の登録商標です。（登録商標第6698258号・第6952388号）

猫に寄り添い頬ずりするとき、肉球やおなかの匂いを堪能するとき。

はたまたザリザリと顔を舐めて起こしてくれるとき。

本商品は、そんなふれあいの時間がより心地よくなるよう猫との暮らしに寄り添い、成分を厳選して開発した人間用のスキンケアです。

「パラベン」「アルコール」「香料」「着色料」「石油系合成界面活性剤」「フェノキシエタノール」不使用。鳥取県・三朝温泉の温泉水や2種のユーグレナ成分（ユーグレナエキス、ユーグレナ／オレイン酸発酵物）を配合することで、高い保湿力とエイジングケア（年齢に応じたうるおいケア）を実現しました。

『にゃんもにゃにゃ』待望の第3弾！

全国の八百万(やおよろず)の神々が出雲に集まる「神在月(かみありづき)(※1」に誕生した『にゃんもにゃにゃ』。

2023年11月に発売した第1弾『にゃんもにゃにゃ 猫のもなかのお味噌汁』は味噌と島根の特産品の出汁4種の味わいが楽しめる原料にこだわった本格派の最中の味噌汁です。

2024年11月、第2弾として登場したのが『にゃんもにゃにゃ 猫のもなかの出雲ぜんざい』。ぜんざい発祥の地(※2)とも言われている出雲にちなんだ和スイーツです。

そして今回第3弾として発売したのが、1年半以上かけて開発した『にゃんもにゃにゃ オールインニャンクリーム』です。

(※1)旧暦10月は一般的に“神無月”と呼ばれますが、島根県の出雲地方ではこの地に全国から八百万の神様が集まってくることから「神在月（かみありづき）」と呼ばれています。

(※2)諸説ありますが、いにしえの神在祭で振る舞われていた「神在(じんざい)餅」の名が徐々に形を変えて「ぜんざい」となり、京都に伝わったと言われています。

にゃんもにゃにゃ 猫のもなかのお味噌汁

あごだし、のどぐろ、しじみ、まとうだい 4種の出汁

にゃんもにゃにゃ 猫のもなかの出雲ぜんざい

「つぶにゃん」「こしにゃん」の2種

商品の特長

１.猫にも人にも配慮した無添加な処方

「パラベン」「アルコール」「香料」「着色料」「石油系合成界面活性剤」「フェノキシエタノール」無添加。

２.食品メーカーならではのこだわり成分

コメ発酵液・豆乳発酵液など食品由来の成分をこだわって配合。

鳥取県三朝温泉水や肌の保湿に優れた2種のユーグレナ成分配合（ユーグレナエキス、ユーグレナ／オレイン酸発酵物）で、エイジングケア（年齢に応じたうるおいケア）にも配慮。

３.これ1つでスキンケアが完了!

化粧水・乳液・美容液など複数のスキンケア工程をひとつに集約したオールインワン処方により、忙しい毎日のスキンケアがシンプルになるだけでなく、包装容器等の廃棄物が削減されます。

また、肌に触れる回数が減ることで、摩擦による肌への負担の軽減にも。

可愛くってサステナブルな容器へのこだわり

一回の使用量は猫さんの手根球サイズを目安に。

クリームが入っているのは二次利用ができ環境面にも配慮した、可愛くってサステナブルな容器。

使い終わったあとには、アクセサリーやおやつなどの小物入れとして、また、愛猫のおひげや乳歯、ふわふわの毛などを大切にしまっておくメモリアルBOXとしても大活躍！

環境へのやさしさと遊び心を兼ね備えた、新しいサステナブルビューティのかたちです。

商品概要

使う度に猫の顔がくるくると回るジャータイプの猫型容器。“幸運のお守り”愛猫のひげや乳歯などの保管に。

商品名：にゃんもにゃにゃ オールインニャンクリーム

発売日：2025年10月4日(土)

内容量：50g

標準小売価格：4,983円（税込）

【取り扱いオンラインストア】

・楽天市場(小西本店楽天市場店)(https://item.rakuten.co.jp/nishikimiso/10000043/)

・Yahoo!ショッピング(小西本店ヤフー店)(https://store.shopping.yahoo.co.jp/nishikimiso/monya-cream.html)

・BASE(小西本店BASE店)(https://nishikimiso.thebase.in/items/119670442)

【商品特設サイト】

https://nishikimiso.com/nyanmo-skincare/

猫好きの素朴な疑問から生まれたこだわりの商品

左右開きの可愛らしいパッケージはギフトに最適

本商品の開発のきっかけは「寝てる時に、にゃんずがめっちゃ顔を舐めてたよ」という家族からのふとした一言。

“このクリーム、舐めても大丈夫かな？”と思ったのを発端に、人間にとっては影響がなくても、猫にとっては極少量でも害になる精油（エッセンシャルオイル）や化学保存料、クリームのテクスチャー等々吟味し試行錯誤すること約1年半。

猫との暮らしから生まれた発想で、人間にも、もふもふたちにもやさしく寄り添ったオールインワンクリームが完成しました。

猫さんのためにできること

容器デザインの元になったすやすやと眠る猫。

『にゃんもにゃにゃ』発売当初より、その売上の一部を島根県出雲市で活動されている「NPO法人 アニマルレスキュードリームロード」様に寄付しています。

微力ながらも、もふもふたちの小さな命を大切にする循環の一端に寄与できればという想いです。

有限会社小西本店と看板商品「錦味噌」について

NPO法人アニマルレスキュードリームロードにて多頭飼育崩壊現場よりレスキューされた猫さんたち。

小西本店は嘉永6年(1853年)、ペリーの黒船が来航した年に島根県松江市で創業。

中国地方最古の味噌蔵として味噌と向き合い、山陰を代表する家庭の味として親しまれてきました。

圧力釜で蒸しあげることで旨みと甘みを引き出した大豆を米糀と合わせた定番商品「米糀入」をはじめ、甘口の「白みそ」、豆味噌である「八丁味噌」と「米糀入」をブレンドした「赤だしみそ」など、昔ながらの味わい深い味噌を作っています。

山陰の風土が育んだ味噌をぜひご賞味ください。

