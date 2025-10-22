南谷かおり先生登壇！コミュニティ通訳特別講義　~ 外国人患者診療の最前線に迫る ~｜京都外国語大学｜

学校法人 京都外国語大学

京都外国語大学（京都市右京区 学長：小野隆啓）は、ハロウィン特別企画として、りんくう総合医療センター 健康管理センター長・国際医療広報センター長の南谷かおり先生をお招きし、特別講義「多言語・多文化の医療現場で働くということ～“わかる”ことが命を支える～」を開催いたします。

事前予約は不要 。医療通訳に関心のある方はもちろん、外国語を学習するすべての方にとって貴重な機会です 。多くの皆様のご参加をお待ちしております。

開催概要

｜イベント｜

ランゲージセンター ハロウィン特別企画「コミュニティ通訳特論」× 南谷かおり先生特別講義

｜講演タイトル｜

多言語・多文化の医療現場で働くということ ～ “わかる”ことが命を支える ～

｜講師プロフィール｜

南谷 かおり先生

（地方独立行政法人 りんくう総合医療センター 健康管理センター長 兼 国際医療広報センター長）

1965年大阪生まれ。11歳でブラジルに移住し、現地で医師免許を取得。27歳で帰国し、日本語で医学を学び直し31歳で日本の医師免許を取得。41歳からは「りんくう総合医療センター」で外国人患者支援を任され、医療通訳者やコーディネーターによるチームを結成。2013年から2019年には大阪大学医学部附属病院国際医療センター副センター長も兼任。現在は、医療通訳士や日本国際看護師の育成に関わりながら、厚生労働省や大阪府の委員会にも有識者として参加されています。

対応言語はポルトガル語・スペイン語・英語。 また、2023年6月4日放送の「情熱大陸」にも出演。

｜日時｜

2025年10月27日（月）13：50～15：30

｜場所｜

京都外国語大学 171教室（京都市右京区西院笠目町６ 本学キャンパス内）

＊駐車スペースはございません。公共交通機関をご利用ください。お車でお越しの際は近隣の有料駐車場をご利用ください。

｜予約・申込｜

事前予約申し込み不要（参加費無料）

｜主催｜

京都外国語大学 ランゲージセンター

｜講演のポイント｜

病気やけがで病院に行く際、言葉が通じない海外では非常に不安を感じます。これは、日本で生活する外国人患者の方々も同様です。

本特別講義では、外国人診療の第一人者である南谷かおり先生が、多言語・多文化の医療現場の最前線で「言葉の壁」を乗り越え、いかに患者の命を支えているかについてお話しいただきます 。

【イベントに関するお問い合わせ】

京都外国語大学ランゲージセンター

〒615-8558 京都府京都市右京区西院笠目町6

TEL：072-925-5369 Email：i-lang@kufs.ac.jp