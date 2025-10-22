「プラチナくるみん」認定の取得について

トーカロ株式会社

トーカロ株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役 社長執行役員：小林和也）は、202５年１０月1５日付で厚生労働大臣より「プラチナくるみん」認定を受けましたのでお知らせいたします。

当社は２０２３年に「くるみん」認定を取得し、その後も取り組みを強化した結果、くるみん認定の上位にあたる特例認定の「プラチナくるみん」認定を受けることができました。



■「プラチナくるみん」認定とは

次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定した企業の内、計画に定めた目標を達成し、一定基準を満たした企業は、申請を行うことによって「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定（くるみん認定）を受けることができます。また、くるみん認定企業のうち、より高い水準の取り組みを行った企業が一定の要件を満たした場合、優良な「子育てサポート企業」として特例認定「プラチナくるみん」認定を受けることが出来ます。

当社では「多様な人財がイキイキと働ける会社」を目指し、各事業所におけるダイバーシティ推進委員会を中心に、有給休暇の取得率向上や育児と仕事の両立支援をはじめ、男性育児休業の取得促進に取り組んでまいりました。なかでも、出産・育児などのライフイベントに対応するため、法定を上回る制度の整備に加え、制度を活用しやすい職場環境の構築や、従業員への制度周知を目的とした研修の実施を継続的に行っています。



今後も育児と仕事の両立を支援し、従業員一人ひとりがイキイキと活躍できる組織風土づくりに取り組んでまいります。

以 上

