オープンからわずか1年でミシュランガイド ホテルセレクション2025掲載！「那須温泉 森旬の籠／ヒューイットリゾート」極上のおもてなし付1周年特別プラン販売開始

コアグローバルマネジメント株式会社

ホテル運営会社コアグローバルマネジメント株式会社（東京都中央区晴海1丁目8番12号、代表取締役社長：中野 正純）が運営する『那須温泉 森旬の籠／ヒューイットリゾート』は「ミシュランガイド ホテルセレクション2025」に初掲載されました。また、2024年11月2日の開業からまもなく1周年を迎えるにあたり「開業1周年記念 森旬の籠 特別コースプラン」を販売いたします。さらに、2025年11月1日(土)～30日(日)のまでの期間中にご宿泊いただいたお客様全員に記念ノベルティをプレゼントいたします。

喧騒を離れ、ラグジュアリーと癒しが調和する特別なひとときを、ぜひこの機会にご体験ください。

フィンガーフードビュッフェ

■【開業1周年記念】森旬の籠 特別なコースプラン

・対象日 2025年11月2日(日)、11月3日(祝・月)

・料金 1泊1室2食付 \110,500-～



■ご予約：WEBまたは、お電話にて承っております

・WEBでのご予約はこちら

【開業1周年記念】森旬の籠 特別なコースプラン（11/2・11/3限定）(https://reservation.quintessahotels.com/booking/result?code=0191301b-5b38-729b-8cef-2946d66f6bf2&checkin=2025%2F11%2F02&checkout=2025%2F11%2F03&type=plan&is_day_use=false&order=recommended&is_including_occupied=true&hotel_plan_codes=13333661&adults=2&kids_tiers=%5B%5D&room_count=1&hotel_plan_code=13333661&%3Ftripla_booking_widget_open=search&mcp_currency=JPY)

・TEL:0287-74-2152(受付時間 10:00-19:00)

■プラン内容

・１周年スペシャルコースディナー

・フィンガーフードビュッフェ（コールド／スナック／フルーツ／焼菓子）

・オリジナルカクテル＆モクテル

・朝食 和食セットメニュー

・チェックイン時、塩豆大福又は、焼き団子をご用意

・記念ノベルティ

※満室になり次第終了となります。

フィンガーフードビュッフェオリジナルカクテル＆モクテルフィンガーフードフィンガーフードフィンガーフード

■1周年記念ノベルティについて

1周年の節目にあたり、感謝の気持ちを込めて

11月1日（土）～11月30日（日）の期間中

ご宿泊いただきましたお客様へささやかなノベルティをご用意しております。

■那須温泉 森旬の籠（しんしゅんのかご）／ヒューイットリゾート について

所在地：〒325-0301 栃木県那須郡那須町湯本森林206-730

アクセス：【車】東北自動車道～那須I.C.～約10km

【電車】東北新幹線「那須塩原」駅

那須塩原駅西口より送迎あり

※ご宿泊の3日前までの完全予約制

客室：20室（全室半露天風呂付き。うち6室はサウナ付き）

HP：https://hewitt-resort.com/nasu/

※写真は一部イメージです

ロビー・フロント氈鹿ファミリースイート

■ミシュランガイドホテルセレクション2025とは

日本全国のホテル・旅館を対象に、個性あふれる魅力的な宿泊施設を、下記にありますミシュランが提示する５つの評価基準（*）をクリアしたホテルが選出されます。

*ミシュランの5つの評価基準

1. ホテル自体が旅の目的地であり、その土地ならではの体験ができる

2. 素晴らしい建築とインテリアデザイン

3. サービスの質、快適性、メンテナンスが行き届いている

4. 価格に見合った体験ができる

5. 施設の個性やユニークな特徴を反映した独自性がある

【運営会社 コアグローバルマネジメント株式会社について】

コアグローバルマネジメント株式会社は、ホテル運営会社として、全国各地で約31施設の観光・リゾート・都市型・ビジネスなど、用途や目的に合わせたブランド展開を行い、地域の特性や文化を活かした「空間」「食」「体験」を通じて、その土地ならではの魅力を最大限に引き出すホテル運営をしています。

【会社概要】

■社名：コアグローバルマネジメント株式会社

■代表者：代表取締役社長 中野 正純（Masazumi Nakano）

■所在地：〒104-6223 東京都中央区晴海1-8-12

晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワーZ 23階

■設立：2007年7月4日

■資本金：2,000万円

■事業内容：ホテル運営事業（国内30施設）ほか

■展開ブランド：

ヒューイットリゾート、ヒューイットホテル、クインテッサホテル、ザ エディスターホテル、オーベルジュほまち三國湊、緑翠亭 景水、かなたのさと、花のおもてなし南楽（2025年8月OPEN）、THE KOBE CRUISE コンチェルト

■コアグローバルマネジメント株式会社 オフィシャルサイト：https://cgman.jp/

函館湯の川温泉 海と灯／ヒューイットリゾート 古の無限海灯露天風呂ヒューイットリゾート那覇 インフィニティ・エッジ・プールクインテッサホテル東京羽田 Comic&Books