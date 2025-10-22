赤福が手がける「五十鈴茶屋」、阪神梅田本店1階に喫茶スペース併設店を11/12（水）オープン

株式会社 赤福

株式会社赤福（本社：三重県伊勢市、代表取締役社長：濱田朋恵）は、2025年11月12日（水）、阪神梅田本店1階に喫茶スペース併設の常設店「五十鈴茶屋」をオープンします。35席のカウンター中心の喫茶スペースとテイクアウトを備え、定番の「赤福ぜんざい」や「あずきコルネ 和三盆クリーム」を提供。大阪・梅田の利便性に恵まれた立地で、買い物の合間の休憩や待ち合わせ、手土産選びなど幅広いシーンでご利用いただけます。

五十鈴茶屋公式ホームページ https://www.isuzuchaya.com/

阪神梅田本店限定の新作「クッキーシュー（こしあん／フランボワーズ）」（期間限定）



阪神梅田本店の当店は、『五十鈴茶屋』の看板を掲げる店舗として、伊勢エリア外では初の喫茶併設店です。五十鈴茶屋ならではの季節感にあふれた和洋菓子を常時お求めいただけます。

にぎわいあふれる梅田の中心街で、35席の喫茶とテイクアウトを併設。店内では「あずきコルネ 和三盆クリーム」や「さつま芋コルネ」を、こだわりのラテやあずき茶とともにお楽しみいただけます。「赤福ぜんざい」はカップスタイルでご提供。手軽に楽しめ、買い物の合間のわずかな時間でも気軽にお召し上がりいただけます。

テイクアウトでは、阪神梅田本店限定の新作「クッキーシュー（こしあん／フランボワーズ）」（期間限定）、オープン記念の赤福「紅白餅」、各地の催事で好評の「餅どらやき」など、季節の和洋菓子をご用意します。

メニュー概要（喫茶／物販）

あずきコルネ 和三盆クリームさつま芋コルネイートイン（喫茶）

・あずきコルネ 和三盆クリーム：サクサクのコルネに北海道産の粒あんと和三盆クリームを詰めた定番。

・さつま芋コルネ：たっぷりのさつま芋あんクリームを、香ばしいコルネに詰めた秋限定のスイーツです。

・赤福ぜんざい：小豆の風味をしっかり感じる甘さに、ご注文後に焼き上げるお餅の香ばしさが引き立ちます。

・ドリンク：抹茶ラテ／ほうじ茶ラテ／あずき茶 ほか

※提供内容・器は変更となる場合があります。

物販（テイクアウト）

・クッキーシュー（こしあん／フランボワーズ）：小豆の風味を生かした“こしあん”と、爽やかな酸味の“フランボワーズ”。（阪神梅田本店限定・期間限定）

・五十鈴茶屋の あずきコルネ 和三盆クリーム

・餅どらやき：なめらかに炊き上げたこしあんとお餅が入った、赤福ならではの味わい。

・おかげ犬サブレ：江戸時代、主人の代わりに伊勢参りをしたと伝わる“おかげ犬”をモチーフにした、愛らしいおかげ犬のサブレ。人々に助けられ旅した心温まる逸話から生まれ、伊勢土産としても親しまれています。※阪神梅田本店は缶入りを先行販売予定

紅白餅餅どらやき

オープン記念

・内容：赤福「紅白餅」（数量限定）

・対象期間：2025年11月12日（水）～11月24日（月）予定

・注意事項：予定数に達し次第、販売終了

店舗概要

・店舗名：五十鈴茶屋 阪神梅田本店（赤福直営）

・オープン日：2025年11月12日（水）

・施設・フロア：阪神梅田本店 1階

・所在地：大阪市北区梅田1丁目13番13号

・営業時間：午前10時～午後8時

・席数・配置：35席

・提供形態：イートイン／テイクアウト

「『五十鈴茶屋』店内パース（イメージ）。カウンター中心の全35席を想定しています。実際の仕様は一部変更となる場合があります。（画像：赤福）」

五十鈴茶屋

五十鈴茶屋は、株式会社赤福が運営する和菓子ブランドとして1985年（昭和60年）に創業しました。伊勢の豊かな自然と文化を背景に、日本の伝統的な和菓子の価値を守りながらも、現代の嗜好に合わせた新しいスイーツを生み出しています。

五十鈴茶屋は「日本の食文化を豊かにする」「和菓子職人の技術向上」「伊勢の魅力を国内外へ発信する」ことをミッションに掲げ、持続可能な和菓子文化の発展に貢献しています。特に、赤福の伝統を継承しつつ、季節の素材を活かした餅菓子やスイーツを提供し、日本国内はもちろん海外の方々にも和菓子の魅力を伝えることを目指しています。

会社概要

商号 ： 株式会社 赤福

代表者 ： 代表取締役社長 濱田 朋恵

所在地 ： 三重県伊勢市宇治中之切町26番地

創業 ： 1707年(宝永4年)

事業内容： 和洋菓子の製造・販売・開発、店舗の企画・運営

URL ： https://www.akafuku.co.jp/

Instagram： https://www.instagram.com/akafuku.official/

オンラインショップ：https://shop.akafuku.co.jp/

【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社 赤福 総合案内

TEL ： 0596-22-7000

お問い合わせフォーム： https://www.akafuku.co.jp/contact/form/