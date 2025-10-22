Everidaysが、Officeファイルのオンライン編集・共同編集機能をリリースしました。

株式会社 yett

株式会社yett（本社：福岡県福岡市、代表取締役CEO：高橋航太）は、法人向けオンラインクラウドストレージ『Everidays（エブリデイズ）』において、Officeファイルをオンライン編集・共同編集できる機能をリリースしたことをお知らせします。これにより、Everidays上のExcel、Word、PowerPointファイルをブラウザ上で直接編集できるほか、オンラインで複数のユーザーとリアルタイムに同時編集できるようになりました。

Microsoft 365連携によるスムーズなオンライン編集

これまでEveridaysでは、ファイルの編集に「チェックアウト／チェックイン」方式を採用していました。この方法は、編集中のファイルにロックをかけることで他のユーザーからの上書きを防ぐ安全な仕組みでしたが、以下のような課題もありました。

- 同じファイルを複数人で同時に編集することができない- チェックインの手間やクラウドへの反映を忘れてしまう

今回のアップデートでは、Microsoft 365との連携により、Everidays上でOfficeファイルをブラウザ上で直接編集できるようになりました。ユーザーは即座に編集を開始でき、オンライン編集では、従来のチェックアウト／チェックイン操作は不要となります。

さらに、複数のEveridaysユーザーが同時に同じファイルを開いて編集できる共同編集にも対応。他のメンバーの変更内容がリアルタイムで反映され、常に最新の状態でファイルを共有できます。

既存機能である「ファイル履歴」にも対応

オンライン編集機能は、Everidaysのファイル履歴機能にも対応しています。共同編集中のファイルで誤って内容を変更してしまった場合でも、ファイル履歴機能で簡単に復元できます。

これにより、「オンライン編集・共同編集による効率」と「履歴による安全性」の両立を実現しました。ぜひ、新しく追加された 「Officeファイルのオンライン編集・共同編集機能」 をお試しください。

※オンライン編集・共同編集をするためには、Microsoft 365のライセンス契約が必要です。

Everidaysとは

「Everidays」は、ユーザー数無制限の法人向けオンラインクラウドストレージです。格納されるコンテンツはすべて国内で保管し、マニュアル不要の使いやすさが特徴のサービスです。

中小企業や上場企業、官公庁や自治体などの公的機関、教育機関など業界業種を問わず、約1000社以上の組織でご利用いただいております。

電子帳簿保存法改定に対応した機能、脱PPAP対策となるファイル転送機能も利用でき、ファイルの社内保管から外部への共有まで、Everidaysひとつで運用できます。

◆Everidays公式サイト：https://everidays.com/

会社概要

社名：株式会社 yett（イエット）

代表者：代表取締役CEO 高橋 航太

設立：2018年7月

本社：福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目4-25 アクロスキューブ博多駅前

URL：https://yett.co.jp

事業内容：Webサービス（SaaS）の企画・開発・保守・運用

顧客要求仕様に基づくソフトウェアの設計・開発・保守

※ 本プレスリリースに記載された情報は、発表日現在のものです。