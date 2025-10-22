全国で愛されるあの味を“着る” 宇都宮から発信！サクレレモンファン必見のコラボTシャツがトチギマーケットに登場

トチギマーケット株式会社

サクレレモンのパッケージのイメージを再現したオリジナルデザイン。

フタバ食品株式会社（本社：栃木県宇都宮市、代表取締役社長：齋藤貞大）とトチギマーケット株式会社（本社：栃木県宇都宮市、代表取締役：渡邉博昭）は、長年にわたり全国で愛され続けている氷菓「サクレレモン」のオリジナルTシャツを共同で企画し、2025年10月23日（木）より販売を開始いたします。

サクレレモンの歴史と背景

「サクレレモン」は、1985年の発売以来、その爽やかなレモン味とサクサク食感で全国にファンを持つロングセラー氷菓です。

かき氷とその上にのったスライスレモンとの絶妙なバランスは、発売当初から変わらず“夏の定番”として多くの人々に愛され続けています。そして、爽やかな酸味とすっきりとした清涼感が特徴の味わいと、シンプルで印象的なパッケージデザインで、「サクレレモン」は夏だけでなく、通年を通して幅広い世代に親しまれています。

フタバ食品では、品質と味へのこだわりを守り続けながら、新しい表現やコラボレーションにも積極的に取り組んでおり、今回のトチギマーケットとのTシャツ企画もその一環として、ブランドの新しい楽しみ方を提案する試みです。

デザインの特徴

ホワイトVer.、イエローVer.とも、サクレレモンの爽やかな味わいをデザインに表現しています。

本コラボTシャツは、「サクレレモン」のパッケージデザインを最大限に活かしたデザインが特徴です。

鮮やかなレモンイエローと爽やかなブルーを基調に、「サクレ」ロゴやスライスレモンのモチーフを大胆に配置。

トチギマーケットならではのクリエイティブな要素を加え、ユニークで印象的な一枚に仕上げました。

サクレレモンの爽快感と遊び心を、ファッションとして楽しんでいただけるアイテムです。

販売価格・販売方法

『サクレレモン』コラボTシャツは、イエローVer.とホワイトVer.の2色バックは襟もとにU2NOMIYA CITYを配置しました。

発売日：2025年10月23日（木）

商品名：『サクレレモン』コラボTシャツ

サイズ：大人サイズ S／M／L／XL

価格：3,500円（税込）

販売場所：トチギマーケット ウツノミヤテラス店、公式オンラインショップ

（https://www.tochigi.market/）

【トチギマーケットとは？】

トチギマーケット株式会社は、『俺たちの街って、すごくいい街だよね』ってみんなに思って欲しくて、栃木の魅力をユニークなデザインアイテムに変えたり、アパレルショップを運営したりする企画・デザイン集団です。「面白い」「カッチョいい」「それ欲しい！」をカタチにしながら、街と人をつなぐ、あたらしい「わ」を生み出し、広げています。

現在、直営の雑貨、アパレル販売を行う「トチギマーケット」を１店舗、PEARLY GATESのFC１店舗を栃木県内で展開中。

足利市にTシャツのプリント工場を自社所有しており、関連会社のベトナム拠点の活用と合わせて小ロット多品種での製品製造と、直営店の店頭マーケティングと自社ECを活用した各種実践的なテストマーケティングを行うことで、ローカルの小規模企業マーケティングスキルを開発・蓄積し、栃木県内を中心とする中堅・中小企業の経営にインパクトのあるサービス提供を目指します。



【会社概要】

社名：トチギマーケット株式会社

本社所在地：栃木県宇都宮市中央本町4-23

代表取締役：渡邉博昭

事業内容： オリジナル雑貨・Tシャツデザインの企画、開発、販売

設立： 2021年12月（創業2008年1月）

HP：https://www.tochigimarket.co.jp/(https://www.tochigi.market/)