【年末特別開催／12月8日(月)19：00～開催】渋谷でつながる未来のパートナー！APOMAコラボ“フリーランス×マーケ×セールス”交流会！！

KOBUSHI MARKETING合同会社

KOBUSHI MARKETING合同会社（東京都渋谷区、代表：井上裕介）が運営する渋谷道玄坂の『KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR』では、人と人とを繋ぐユニークな取り組みを行い多くのビジネスチャンスを生み出している。そして今回、2025年12月8日(月)19:00～APOMA 白江代表とのコラボで、フリーランス・マーケター・セールス向けの実践型交流イベントを開催すると発表した。

2025年12月8日(月)19:00～APOMAパートナー会コラボスペシャル【渋谷フリーランス マーケ&セールス交流会11】

【12月8日(月)19:00~】APOMAパートナー会コラボスペシャル/渋谷フリーランス マーケ&セールス交流会11/ゲスト:白江勝行(APOMA代表)

詳細/お申込みは下記URLより

https://peatix.com/event/4632494/view

“発注予算30万円 × 最大10社”がその場で動く。仕事が生まれるリアルな夜

「アポを買える」「発注お祝い金がもらえる」「相見積もりの無駄をなくす」──そんな新しい発注の形を実現する、いま注目のスタートアップ 株式会社APOMAの白江代表をゲストにお迎え。当日は、 APOMAのサービス解説や現役パートナーの成功事例を共有。さらに、1社あたり30万円の発注予算を最大10社に開放し、実際に案件マッチングが生まれる実践型のビジネス交流イベントとなります。フリーランスや個人事業主のマーケター・セールスの方にとって、確実な収益につながるチャンスです。2025年も終盤。“来年のチャンスは、今年の出会いから”──年末の渋谷で仕事につながるご縁と、次の成長のきっかけを掴みましょう。

スタッフもマッチングをお手伝いします！人と人を繋ぐクラフトビール KOBUSHI BEER

コワーキングとバーが一体となった新感覚のスペース「KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR」。行ったことがある方はもちろん、前から興味があったけど機会が無かったというような方も、是非この機会にKOBUSHI BEERのコミュニティやビジネスマッチングを体感してみよう。

イベント詳細

日時

2025年12月8日(月) 19:00～

会場

KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR

東京都渋谷区道玄坂2-17-2 トップ美奄 2F

03-6679-3642

KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR内観

参加費

参加費 1ドリンク付 2,200円 (事前決済)

参加費 1ドリンク付 3,000円(当日支払)

お申し込みページURL

https://peatix.com/event/4632494/view

注意事項

ビジネスイベントに付き、名刺のご持参をお願いいたします。

保険、投資不動産などの営業目的の方、MLM及び宗教関連の方の参加はお断りしております。

一度注文されたチケットは主催者都合によるイベントキャンセルの場合を除き返金は出来ませんので、ご了承の上お申し込みください。

ゲストのご紹介

株式会社APOMA 代表取締役 白江 勝行

株式会社APOMA代表。大阪公立大学在学中に「ITで企業課題を解決したい」との思いから起業。事業開発や営業支援の受託事業を展開し、大手百貨店や大手旅行会社などを支援。2024年にはWeb3関連の企業向けプロダクトを事業売却。現在は企業コンペプラットフォーム「APOMA」を運営。米スタートアップW杯奨学生、日本学生エバンジェリストアワード準グランプリ、京都府IT講師、大学客員准教授。趣味は工芸品収集と野球観戦。

APOMAのサイトはコチラ：https://apoma-lp.com/

KOBUSHI MARKETINGについて

渋谷発のオリジナルクラフトビール「KOBUSHI BEER」を通じて、人と人とを繋ぐ取り組みをおこなっている。渋谷のマーケターや起業家を集めた4,000人が参加するコミュニティを運営しており年間200本以上のビジネス交流会を主催。また、ウェブIT系やクリエイティブ系の経営者を中心とした10,000人の人脈を使った営業支援メニュー「コミュニティスポンサー」には、成長ベンチャー企業をなど約70社が参加している。

KOBUSHI BEERのラインナップ

【KOBUSHI MARKETING合同会社】

https://kobushi.marketing/

【KOBUSHI BEER】

https://kobushi.beer/

【イベント・セミナー・交流会】

https://kobushi-beer.peatix.com/

【KOBUSHI MARKETINGの顧客事例】

https://kobushi.marketing/category/interview/

【KOBUSHI BEER 通販サイト】

https://kobushibeer.stores.jp/