【転職しゅふの平均年齢調査 2025年9月】46.2歳（前月比＋1歳）
ビースタイルグループで求人サイト『しゅふＪＯＢ』を運営する株式会社ビースタイルメディア（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：石橋聖文）は、掲載求人から採用に至った採用データから算出した「転職しゅふの平均年齢」を集計しました。
【傾向】
転職しゅふの平均年齢は、前月比＋1.0歳、前年同月比＋2.1歳の46.2歳となりました。
年齢階層別の構成比を見ると、50歳以上の比率が40.5％となり、同条件で比較可能な2016年7月以降で過去最高を記録しました。子育てが一段落した層や、キャリア継続を希望する層の転職・再就業が進んでいる可能性があります。一方で、30～40代の構成比も依然として高く、幅広い年齢層での就業意欲が見られます。
