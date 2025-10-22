世界で戦うeスポーツプレイヤーの「眠り」に着目

エスエス製薬株式会社

エスエス製薬株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：ニクヒレッシュ・カルラ）は、睡眠改善薬「ドリエル」（指定第2類医薬品）において、eスポーツチーム「Good 8 Squad」とのコラボレーション動画を公開いたしました。

「ドリエル」は、寝つきが悪い・眠りが浅いといった一時的な不眠症状※を緩和する睡眠改善薬です。今回の取り組みは、eスポーツ選手の睡眠課題に着目し、より多くの方々に睡眠の大切さを伝えることを目的としています。

URL：https://youtu.be/rT3X_kwhFyg(https://www.youtube.com/watch?v=rT3X_kwhFyg)

Good 8 Squadについて

Good 8 Squadは、2025年3月9日、「Street Fighter League World Championship 2024」で優勝し、eスポーツ界で注目を集めるチームです。

所属選手のカワノ選手は、2025年7月8日～8月24日にサウジアラビアで開催された「Esports World Cup 2025」において9位にランクイン。また、さはら選手は、2025年9月13日～14日にフランス・パリで開催された「Ultimate Fighting Arena 2025」にて優勝するなど、世界の舞台でその実力を証明しています。

見どころ

CMでは世界の第一線で活躍するe-スポーツ選手であるカワノ選手とさはら選手が、競技生活における「睡眠の重要性」について語っています。環境の変化や試合前の緊張による睡眠の悩みは、eスポーツプレイヤーに限らず、多くの人々が共感できる内容となっています。

出演者プロフィール

Good 8 Squad / Hit Box kawano 選手

生年月日：1998年9月3日生まれ

Good 8 Squad所属プロゲーマー。ストリートファイターシリーズをメインに活動している。スト6部門JeSU公認プロライセンス保有者。

人間離れした反応速度が強みで、レバーレスを広めた第一人者である。

Good 8 Squad / GlimPearl Sahara 選手

生年月日：2005年2月24日生まれ

Good 8 Squad所属。ストリートファイターシリーズで活動している若手プレイヤー。スト6部門JeSU公認プロライセンス発行予定選手。

人並み外れたプレイ時間で腕を磨き上げるプレイヤーであり、2026年3月11～15日に日本で開催される『Capcom Cup 12』への出場権を所持している若手再注目選手である。

ドリエルについて

ドリエル、ドリエルEXは、全国の薬局・ドラッグストアでご購入いただける睡眠改善薬です。「寝つきが悪い」、「眠りが浅い」といった多くの現代人の抱える一時的な不眠症状※を緩和することで、生活全体を充実させQOL(Quality of life:生活の質)の向上に貢献いたします。病院で処方される睡眠薬(ベンゾジアゼピン系など)とは異なり、ドリエル、ドリエルEXはOTC医薬品のかぜ薬や鼻炎薬などに含まれる抗ヒスタミン剤の一種、ジフェンヒドラミン塩酸塩を配合しており、その作用で一時的な不眠症状を緩和します。

※一時的な不眠とは、「精神疾患等病的な原因のない人が経験する一過性の不眠」のことで、その持続期間は数日間で、一週間を超えない範囲の不眠のことを言います。

ドリエル(指定第2類医薬品)ドリエルEX（指定第2類医薬品）【効能・効果】

一時的な不眠の次の症状の緩和：寝つきが悪い、眠りが浅い

【用法・用量】

寝つきが悪い時や眠りが浅い時、次の1回量を1日1回就寝前に水又はぬるま湯で服用してください。

ドリエル：成人（15才以上） 1回量：2錠（15才未満は服用しないこと）

ドリエルEX：成人（15才以上） 1回量：1カプセル（15才未満は服用しないこと）

【製品ラインナップ】

ドリエル：6錠(3日分) /12錠(6日分)

ドリエルEX：6カプセル(6日分)



これらの医薬品は、薬剤師、登録販売者に相談のうえ、「使用上の注意」をよく読んでお使いください。

エスエス製薬について

エスエス製薬はOTC医薬品（市販薬）やヘルスケア製品に特化した製薬会社です。1765年の創業以来、260年にわたり健康へのニーズに応えるさまざまな製品を提供しています。世界100カ国で事業を展開し、OTC医薬品およびVMS（ビタミン、ミネラル、サプリメント）市場で世界第3位の事業規模を持つオペラの日本事業を担っています。エスエス製薬は、今後も「スイッチOTC医薬品」など付加価値の高い医薬品の開発やセルフメディケーションの推進を通じて、人々の健康と生活の質の向上に貢献してまいります。



エスエス製薬株式会社の詳細は、https://www.ssp.co.jp/ をご参照ください。

関連リンク

・ドリエルブランドサイト(https://www.ssp.co.jp/drewell/)

