Tuxera, Inc. 米NAB Show 2025にて「Fusion SMB」がクラウドコンピューティング＆ストレージ部門「Product of the Year」を受賞

Tuxera Japan株式会社

Tuxera Fusion SMB、世界最大級の放送・メディア技術展示会で表彰

Tuxera Japan株式会社（本社：神奈川県横浜市西区、代表取締役：黒子真佐志）は、ラスベガスで開催された世界最大級の放送・メディア・エンターテインメント技術展示会「NAB Show 2025」において、当社の画期的なファイル共有技術「Fusion SMB」が、Cloud Computing and Storage部門にて「Product of the Year」を受賞(*1)したことを発表いたします。

今回の受賞は、メディア・エンターテインメント業界が直面する特有の課題に応える当社技術の革新性と有用性が高く評価されたものであり、Tuxera社の継続的な技術開発の成果を裏付けるものです。

受賞背景と専門家の評価

NAB Show 2025では、当社Enterprise Storage Technical Officerであり元Microsoft SMBプロトコルアーキテクトの Ned Pyle が、国際放送製造者協会（IABM）のImpact Stageに登壇しました(*2)。

インタビューの中でNedは次のように述べています。

「私たちのストーリーはすべて生産性の向上に関するものです。プログレスバーを待つことがない環境を提供したいのです」

Fusion SMBは、Windowsクライアントで最大22GB/秒(RDMA使用時)、Macで8GB/秒(マルチチャネル使用時)という驚異的な転送性能を実現し、従来想定を大きく超えるスループットを達成しました。これにより、クリエイターは大容量ファイルの転送待ち時間から解放され、制作活動に集中できる環境を手に入れることができます。

受賞に裏付けられた実証デモ

当社ブースでは、実際の制作ワークフローを想定したライブデモンストレーションを実施しました。

20年以上のメディア・エンターテインメント業界経験を持つ Market Development Manager Duncan Beattie が中心となり、Mac環境において業界標準アプリケーション DaVinci Resolve を用いたレンダリングや複数DPXストリームの再生などを通じ、持続的に5GB/秒以上のスループットを実現(*3)。

さらにWindowsクライアントではRDMAネットワークを活用し、20GB/秒超の転送速度を達成しました。オープンソースの代替手段と比較して2倍以上の性能差を示し、4Kや8Kといった高解像度コンテンツを扱うプロフェッショナルにとって、生産性と創造性の自由を直接的に拡大するソリューションであることを証明しました。

加えて、Fusion SMBは将来の量子計算時代を見据えた暗号化オプションを搭載しており、今後数十年間にわたり堅牢なセキュリティを提供することが見込まれています。

代表者コメント

本件についてTuxera Japan株式会社 代表取締役 黒子真佐志は以下のようにコメントしております。

Tuxera Japan株式会社 代表取締役 黒子 真佐志

「当社はこれまで、組込みシステム及びエンタプライズストレージ/クラウドコンピューティングのデータマネジメント領域において、様々なお客様の課題解決に貢献してまいりました。今回の発表はFusion SMBの役割が、メディア・エンターテイメントワークロードに代表される「大規模非構造化データ処理」において、革新的なユーザーエクスペリエンスを提供する裏付けとなります。弊社が提供するFusion SMBは海外の放送・メディア事業者をはじめ、クラウドサービスプロバイダーやデータセンター事業者による多くの採用実績があり、これらグローバル企業が日本に先行してビジネスイノベーションを加速しておりますが、今後国内においても同様のニーズと課題に対するお客様のソリューションとしてビジネスイノベーション加速のお手伝いに貢献してまいります。」

今後の展望

今回の「Product of the Year」受賞とNAB Showでの高い評価は、Fusion SMBが放送・メディア業界をはじめとした大規模非構造化データ処理を伴うワークロードにおいて今後ますます重要な役割を担うことを示しています。

日本市場においても、急速に拡大するコンテンツ容量や制作ワークフローの複雑化に対応するため、当社はパートナー企業や顧客との協業を強化し、最新の、より安全且つ高速なファイル共有技術を提供してまいります。

お問い合わせ

当リリースに関するお問い合わせは以下まで。

Tuxera Japan 株式会社

メール：japan-team@tuxera.com

*1 https://www.tuxera.com/blog/tuxera-nab-show-2025/

*2 https://youtu.be/aMnRn94-DjM

*3 https://youtu.be/syhMjUisOr4