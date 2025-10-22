こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
MDV・TXP 共催Webセミナーと共同出展のお知らせ 11月26日（水）開催「Pharma Innovation EXPO 2025」
メディカル・データ・ビジョン株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：岩崎博之 以下 MDV）とTX TXP Medical株式会社（同、代表取締役・医師：園生智弘）は11月26日（水）開催のPharma Innovation EXPO 2025（主催：株式会社メディウィル）において、リアルワールドデータ（RWD）についてのセミナーを実施します。セミナーの視聴を希望する方は、以下の登録URLよりお申込みください。
登録URL：https://www.mediwill.co.jp/seminar/pharma_innovation_expo_2025/
また、10月1日から11月26日までオンラインブースを共同出展いたします。ご参加の際はぜひお気軽にお越しください。
【開催概要】
日時 ： 2025年11月26日（水）13:15～13:45
テーマ ： MDV×TXP Medicalが拓くRWDの未来 ーレジメン構造化プログラムの新たな取り組みー
講師 ： 1．TXP Medical 医療データ事業部 Clinical Data Science Lead 医師 柴田 潤一郎
2．MDV EBM本部 EBM推進部門長 シニアマネージャー 多田 浩幸
対象 ： 製薬企業、医療機器メーカーを中心としたヘルスケア関連企業・団体にご所属の方
視聴方法 ： Web（Zoom Event）
参加費 ： 無料
【講演内容】
MDVは全国の病院から集積した5,000万人を超える診療データベースを基盤に、DPC、レセプト、検査値を用いた網羅的なリアルワールドエビデンス（RWE）の提供を特徴としています。一方、TXP Medicalは大学病院など中核施設に特化し、構造化カルテテキストや標準化検査値を活用して急性期・希少疾患領域を高精度に解析可能です。本講演では、両社の強みを融合させることで生まれる新薬開発支援や臨床研究、診療の質向上の可能性を具体事例とともに紹介します。
本件に関するお問合わせ先
メディカル・データ・ビジョン株式会社 EBM推進部
MAIL：ebm_sales@mdv.co.jp
関連リンク
登録URL
https://www.mediwill.co.jp/seminar/pharma_innovation_expo_2025/
登録URL：https://www.mediwill.co.jp/seminar/pharma_innovation_expo_2025/
また、10月1日から11月26日までオンラインブースを共同出展いたします。ご参加の際はぜひお気軽にお越しください。
【開催概要】
日時 ： 2025年11月26日（水）13:15～13:45
テーマ ： MDV×TXP Medicalが拓くRWDの未来 ーレジメン構造化プログラムの新たな取り組みー
講師 ： 1．TXP Medical 医療データ事業部 Clinical Data Science Lead 医師 柴田 潤一郎
2．MDV EBM本部 EBM推進部門長 シニアマネージャー 多田 浩幸
対象 ： 製薬企業、医療機器メーカーを中心としたヘルスケア関連企業・団体にご所属の方
視聴方法 ： Web（Zoom Event）
参加費 ： 無料
【講演内容】
MDVは全国の病院から集積した5,000万人を超える診療データベースを基盤に、DPC、レセプト、検査値を用いた網羅的なリアルワールドエビデンス（RWE）の提供を特徴としています。一方、TXP Medicalは大学病院など中核施設に特化し、構造化カルテテキストや標準化検査値を活用して急性期・希少疾患領域を高精度に解析可能です。本講演では、両社の強みを融合させることで生まれる新薬開発支援や臨床研究、診療の質向上の可能性を具体事例とともに紹介します。
本件に関するお問合わせ先
メディカル・データ・ビジョン株式会社 EBM推進部
MAIL：ebm_sales@mdv.co.jp
関連リンク
登録URL
https://www.mediwill.co.jp/seminar/pharma_innovation_expo_2025/