こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
全世代向け新シリーズ『みんなのスーツ』レディーススタイルを発表「洋服の青山」「スーツスクエア」全店で11月1日より取り扱い開始
～素材や機能にこだわり、着心地の良さと美しいシルエットを実現～
青山商事株式会社（本社：広島県福山市／代表取締役社長：遠藤 泰三）は、長年培ったレディーススーツの知見を生かしたこれまでにない全世代向け新シリーズ『みんなのスーツ』レディーススタイルを、11月1日（土）から「洋服の青山」全店、「スーツスクエア」全店および、公式オンラインストアで発売します。
特設ページ：https://www.y-aoyama.jp/ec/shop/c/pg/1minna-no-series/
これまでその時代に合わせながらさまざまな商品を開発してきましたが、今回は“すべての人に、似合うスーツを。”コンセプトに、全世代向け新シリーズ『みんなのスーツ』を企画しました。『みんなのスーツ』は、すべての人が手に取りやすい価格帯、どのようなシーンでも気軽に着用でき、良質できちんと見えするスーツです。また、ビジネスウェア事業の柱である「洋服の青山」と「スーツスクエア」で同じ商品を取り扱うなど、これまでにない新企画となっています。
レディーススタイルは、昨今ビジネスウェアに求められるきちんと感とリラックス感を両立するために、生地にはポリウレタンを使用。これによりすっきりとしたデザインながらもストレッチ性が高まり、ビジネスパーソンはもちろん、初めてスーツを着用する方でも快適に着用できます。ジャケットは、立体的なシルエットを実現するため、身頃部分を4枚の生地パーツで仕立てることでジャケットがきれいに体のラインに沿い、すっきりとした印象を演出します。パンツはシーンを問わない定番のストレートシルエットで、センター部分にピンタックを施すことで、脚長効果が期待できます。品質もさることながら、価格は上下で税込12,980円と圧倒的なコスパを実現しました。
【商品概要】
商品 『みんなのスーツ』レディーススタイル
色柄 ブラック、グレージュ/無地
素材 ポリエステル93％、ポリウレタン7％
サイズ ジャケットSS～3L（全6サイズ）、パンツ SS～3L（全6サイズ）
販売価格 ジャケット税込み7,590円 パンツ税込み5,390円
販売店舗 洋服の青山全店、スーツスクエア全店、公式オンラインストア
※記載の情報はリリース発表時現在のものです。
■『みんなのシリーズ』
『みんなのシリーズ』は、“すべての人に、似合うスーツを。”コンセプトにスーツ以外にもさまざまなアイテムを展開します。長年培った当社ならではの知見を生かし、各アイテムを企画。「こんなアイテムが欲しかった」と思ってもらえるシリーズとなっています。
レディーススタイル：ジャケット、パンツ、ブラウス
メンズスタイル：スーツ、パンツ、シャツ、靴
特設サイトURL：https://www.y-aoyama.jp/ec/shop/c/pg/1minna-no-series/
■コーディネート紹介
■担当者コメント（商品第一部 田中美穂）
『みんなのスーツ』は、ビジネス・面接・オケージョンなどさまざまなシーンできちんと感を与えることのできるスーツです。長年培ったスーツの知見を活かし、これまでにない商品として今回企画しました。特に注力したのは「着心地の良さ」と「美しいシルエット」の両立です。仕立て、デザイン、素材、機能といったさまざまなポイントにこだわっており、誰もが気軽に、そして安心して着用できます。ぜひ、一度店頭でご試着いただき、『みんなのスーツ』を体感ください。
本件に関するお問合わせ先
《本件に関するお問い合わせ先》
青山商事株式会社 東京オフィス 広報部 濱野、高橋
〒110-0005東京都台東区上野4-5-10 青山上野ビル 7Ｆ
TEL:03（5846）5656 MAIL: pr@aoyama-syouji.co.jp
関連リンク
『みんなのスーツ』特設サイト
https://www.y-aoyama.jp/ec/shop/c/pg/1minna-no-series/
青山商事株式会社（本社：広島県福山市／代表取締役社長：遠藤 泰三）は、長年培ったレディーススーツの知見を生かしたこれまでにない全世代向け新シリーズ『みんなのスーツ』レディーススタイルを、11月1日（土）から「洋服の青山」全店、「スーツスクエア」全店および、公式オンラインストアで発売します。
特設ページ：https://www.y-aoyama.jp/ec/shop/c/pg/1minna-no-series/
これまでその時代に合わせながらさまざまな商品を開発してきましたが、今回は“すべての人に、似合うスーツを。”コンセプトに、全世代向け新シリーズ『みんなのスーツ』を企画しました。『みんなのスーツ』は、すべての人が手に取りやすい価格帯、どのようなシーンでも気軽に着用でき、良質できちんと見えするスーツです。また、ビジネスウェア事業の柱である「洋服の青山」と「スーツスクエア」で同じ商品を取り扱うなど、これまでにない新企画となっています。
レディーススタイルは、昨今ビジネスウェアに求められるきちんと感とリラックス感を両立するために、生地にはポリウレタンを使用。これによりすっきりとしたデザインながらもストレッチ性が高まり、ビジネスパーソンはもちろん、初めてスーツを着用する方でも快適に着用できます。ジャケットは、立体的なシルエットを実現するため、身頃部分を4枚の生地パーツで仕立てることでジャケットがきれいに体のラインに沿い、すっきりとした印象を演出します。パンツはシーンを問わない定番のストレートシルエットで、センター部分にピンタックを施すことで、脚長効果が期待できます。品質もさることながら、価格は上下で税込12,980円と圧倒的なコスパを実現しました。
【商品概要】
商品 『みんなのスーツ』レディーススタイル
色柄 ブラック、グレージュ/無地
素材 ポリエステル93％、ポリウレタン7％
サイズ ジャケットSS～3L（全6サイズ）、パンツ SS～3L（全6サイズ）
販売価格 ジャケット税込み7,590円 パンツ税込み5,390円
販売店舗 洋服の青山全店、スーツスクエア全店、公式オンラインストア
※記載の情報はリリース発表時現在のものです。
■『みんなのシリーズ』
『みんなのシリーズ』は、“すべての人に、似合うスーツを。”コンセプトにスーツ以外にもさまざまなアイテムを展開します。長年培った当社ならではの知見を生かし、各アイテムを企画。「こんなアイテムが欲しかった」と思ってもらえるシリーズとなっています。
レディーススタイル：ジャケット、パンツ、ブラウス
メンズスタイル：スーツ、パンツ、シャツ、靴
特設サイトURL：https://www.y-aoyama.jp/ec/shop/c/pg/1minna-no-series/
■コーディネート紹介
■担当者コメント（商品第一部 田中美穂）
『みんなのスーツ』は、ビジネス・面接・オケージョンなどさまざまなシーンできちんと感を与えることのできるスーツです。長年培ったスーツの知見を活かし、これまでにない商品として今回企画しました。特に注力したのは「着心地の良さ」と「美しいシルエット」の両立です。仕立て、デザイン、素材、機能といったさまざまなポイントにこだわっており、誰もが気軽に、そして安心して着用できます。ぜひ、一度店頭でご試着いただき、『みんなのスーツ』を体感ください。
本件に関するお問合わせ先
《本件に関するお問い合わせ先》
青山商事株式会社 東京オフィス 広報部 濱野、高橋
〒110-0005東京都台東区上野4-5-10 青山上野ビル 7Ｆ
TEL:03（5846）5656 MAIL: pr@aoyama-syouji.co.jp
関連リンク
『みんなのスーツ』特設サイト
https://www.y-aoyama.jp/ec/shop/c/pg/1minna-no-series/