【レンタルスペースの早朝利用が3年で約25倍に】夜行バス降車後の推し活前の準備を貸切空間でゆったりと。夜行バスと早朝スペース利用需要を取り込み、若年層のお出かけを応援

