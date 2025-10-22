



會澤高圧コンクリート株式会社（本社：北海道苫小牧市、代表取締役：會澤祥弘）は、創業90周年を記念し、2025年10月27日（月）、札幌コンベンションセンター（札幌市白石区）にて記念講演会を開催いたします。

講師には、作家であり予備校講師、そして歴史系YouTuberとして人気を誇る茂木誠氏をお招きし、「日高見、エミシ、蝦夷共和国」と題したスーパー歴史講義を実施します。

本講演では、東北・北海道にかつて存在したとされる「日高見国」や「蝦夷共和国」を題材に、最新の研究と歴史的知見をもとに、日本神話・古代国家・縄文文明の連なりを多角的に紐解きます。

大東亜戦争終戦から80年。社会が再び大きく変動するなか、今一度この国の歩みに思いを致し、戦後思想の枠を超えて日本の原点を見つめ直す機会としたいと考えています。

歴史を“学ぶ”ではなく、歴史を通して“考える”ためのエンターテインメントとして、未来への視点が拓かれる瞬間を、ぜひ会場で体感してください。

【開催概要】

日時：2025年10月27日（月）

開場 13:00 ／ 開演 14:00

会場：札幌コンベンションセンター 1階 大ホール

（札幌市白石区東札幌6条1丁目1-1 ／ TEL 011-817-1010）

定員：2,500名（全席自由・参加費無料）

【プログラム】

第1部（14:00～14:40） 古代～松前藩の蝦夷統治まで

第2部（14:50～15:30） ロシアの南下（江戸中期）～現代まで

第3部（15:40～16:40） 歴史対話／質疑応答

講師 茂木誠氏 × 會澤高圧コンクリート代表取締役 會澤祥弘

茂木誠氏 YouTube『もぎせかチャンネル』

https://www.youtube.com/@maomao96363

【参加申込・お問い合わせ】





https://aizawa90anniversary.peatix.com