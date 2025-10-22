ホワイトニングや歯のクリーニングなどのサービスを全国337の加盟歯科医院で展開するホワイトエッセンス、ホワイトニングおよびクリーニングの症例実績、435万件を突破

ホワイトエッセンス株式会社

歯のホワイトニングや歯のクリーニングなどのサービス※を全国の加盟歯科医院で展開するホワイトエッセンス株式会社（代表取締役：坂本 佳昭 所在地：東京都渋谷区 以下「ホワイトエッセンス」）は、ホワイトニングおよびクリーニングの症例実績が、2025年9月末時点で、435万件を突破いたしましたことをお知らせいたします。（ホワイトニングに関する症例件数： 2,360,930件、クリーニングに関する症例件数：1,997,187件、合計： 4,358,117件）

また同時に、2025年9月末時点のホワイトエッセンス加盟歯科医院は、全国337医院にのぼります。

ホワイトエッセンスのサービスは、歯の色や黄ばみに悩むお客様の声をきっかけに誕生しました。以来、全国の歯科医院に加盟いただき、お客様が効果を実感できる施術を安心して受けていただけるよう、安心・安全なサービスの提供にこだわり、ホワイトニング材および照射器の研究開発、ホワイトニング材の医療機器承認の取得、メニューやサービス、オーラルケア商品の開発・販売、スタッフ教育など様々な取り組みをしております。ホワイトエッセンスにおける施術は国家資格者のみが行い、定期的に第三者による評価を行うことでクオリティの維持と向上に努めています。

今後もホワイトエッセンスは、「歯は一生の健康を支える」という長期的な視点に立ち、ホワイトニングやクリーニングにおける高い品質と価値を追求し、より多くのお客様によりご満足いただける「感動ホワイトニング」を提供できるよう努めます。

※＜クリーニングについて＞

内容：歯石取り（スケーリング）、フロッシング、PMTC、舌クリーニングなど / 費用（自費）：9,900円～48,800円(税込) / 期間、回数：通常1日、1回（内容により異なります） 副作用・リスク：知覚過敏の方は、刺激を感じる場合があります。

＜ホワイトニングについて＞

内容：ホワイトニング材とホワイトニング専用照射器を併用して歯を白くします。 / 費用（自費）：19,900円～118,800円(税込) / 期間、回数：(オフィス)3～6か月・2～5回 (ホーム)1～2ヶ月・期間中1回/日 / 副作用・リスク：個人差がありますが、施術中や施術後に歯がしみる場合があります。

ホワイトエッセンス株式会社 概要

本社所在地：東京都渋谷区渋谷 3-12-18 渋谷南東急ビル 11階

会社設立：2003年10月7日

代表取締役：坂本 佳昭

URL：https://www.whiteessence.com/

ホワイトエッセンス株式会社は、医療機関の技術力にエステの心地よさを取り入れて、2003年に誕生しました。医療機関の技術力と435万件※1と多くの症例実績数の元、全国に337医院をフランチャイズ展開し※2、どこの医院であってもクオリティにこだわった施術を受けることができます。ホワイトエッセンス株式会社の加盟院が提供するサービスの主な特徴は、笑顔を魅力的にする充実したメニュー数、五感を癒す個室空間での施術、施術クオリティの高さ、お客様に信頼と満足感を持って施術を受けていただくための返金保証制度※3と中途解約制度の完備などがあります。歯と口もとの美と健康については私たちにお任せください。

※1：ホワイトニングに関する症例件数： 2,360,930件、クリーニングに関する症例件数：1,997,187件 / 症例件数の計測を正確に開始した2005年4月1日から2025年9月30日までの合計実績

※2：2025年9月末時点

※3：ホワイトエッセンス初来院で過去にホワイトニング（他歯科医院のホワイトニングも含みます）のご経験がない方を対象とし、初回のホワイトニングを体験いただき白さの変化を実感できない場合、翌営業日迄の申し出に対して、全額を返金致します。