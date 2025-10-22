絵本『ゆめのゆき』がテーマの体験型アートワークショップを初開催！雪の世界で”音”を楽しもう

エイアンドビーホールディングス株式会社

『はらぺこあおむし』の作者エリック・カールの世界観をテーマにした、世界で唯一のキッズパーク「PLAY! PARK ERIC CARLE（プレイパーク エリック・カール）」を運営するエイアンドビーホールディングス株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：野田 純）は、0歳から親子で楽しめる、体験型アートのワークショップ「PLAY! ART! BABY!」を開催しています。2025年11月～12月は、エリック・カール作の絵本『ゆめのゆき』がテーマです。絵本のような雪の世界の中で、親子でアートを楽しむ、冬にピッタリの体験をお届けします。

公式イベントサイト：https://x.gd/dLC0B

■PLAY! ART! BABY!「音のプレゼントであそぼう ー雪の世界へー」について

今回のワークショップは、農場で暮らすおじいさんと動物たちが、雪に包まれてクリスマスを迎える『ゆめのゆき』の物語を元に企画しました。鈴や木のカスタネット、塩のマラカスなど、様々な手作り楽器の音色を楽しむことができます。五感を使いながら子どもたちの好奇心を育む、遊んで学ぶ、特別な時間です。

■開催概要

名称：PLAY! ART! BABY! 「音のプレゼントで あそぼう ー雪の世界へー」

開催日程：11月5日（水）・11日（火）・18日（火）・25日（火）

※12月以降のスケジュールは公式イベントページをご確認ください

時間：各日3回（１.11:00～／２.13:30～／３.14:30～）

定員：15名 ＊当日館内にて予約受付（先着順）

場所：PLAY! PARK ERIC CARLE

参加費：無料（別途入場料）

公式イベントページ：https://x.gd/dLC0B

■「PLAY! ART! BABY!」とは

「PLAY! ART! BABY!」は、0～2歳を対象とした、体験型アートのワークショップです。エリック・カールの絵本をもとに、3ヶ月ごとにテーマを変えて開催。色・形・音・光・感触など、多様な素材を使いながら、五感を使ってアートを楽しみます。

本プログラムは、絵本作家でアート講師のやまじ ひとみ氏と共同で企画・監修しています。

＜講師 プロフィール＞

やまじ ひとみ（絵本作家・アート講師）

宮城県生まれ。武蔵野美術大学視覚伝達デザイン学科卒業。文房具やテキスタイルなどのデザイナーを経て、絵本作家の道へ。絵本やイラストを描きながら、保育園やアトリエ、イベントなどで子どものアート活動も展開している。

絵本作品に『ひつじおばあさんのふとん』『トラックのぶるんちゃん』『おいしいおかお』『ぎゅっ！してるのなあに？』（チャイルド本社）などがある。

■絵本紹介

『ゆめのゆき』

作：エリック・カール／訳：あおき ひさこ（出版社：偕成社）

主人公は小さな農場で動物たちと一緒に暮らすおじいさん。ある日、クリスマス近くになってもまだ降らない雪のことを思いながら、うとうと眠ってしまいます。夢の中で見る雪は、おじいさんと動物たちをやさしく白い毛布で包みました。お話の最後に仕掛けられたサプライズが嬉しい絵本です。

■『ゆめのゆき』関連グッズを「HUNGRY MARKET」にて販売中！

ECライトトレーナー ゆめのゆき（キッズサイズ）

絵本『ゆめのゆき』の表紙をモチーフにしたトレーナー。8.4オンスのライトトレーナーなので、寒い冬から春先まで、長く着ることができます。

サイズ：100～120

価格：6,050円（税込）

ゆめのゆき プチタオル

絵本『ゆめのゆき』の表紙をモチーフにした、小さなタオル。クリスマスのプチギフトとしてはもちろん、絵本と組み合わせてのプレゼントにも喜んでもらえそうです。

サイズ：250x250mm

価格：550円（税込）

タイニーブックマグ ゆめのゆき

絵本『ゆめのゆき』を忠実に再現し、ミニチュア化した絵本型マグネットです。表紙部分が開き、中表紙には絵本の最後の印象的なシーンが。メモなどを挟んでクリップのようにも使えます。

サイズ：W55×H55×D10mm

価格：880円（税込）

【PLAY! PARK ERIC CARLE について】

PLAY! PARK ERIC CARLEは、『はらぺこあおむし』の作者エリック・カールの描く絵本の世界観をテーマにした、世界で唯一のキッズパークで、2021年11月に二子玉川ライズでオープンしました。パーク内にはエリック・カール作品の特徴でもある、カラフルな色彩があふれ、みどりのめいろやアスレチック、アトリエなど9つのエリアを自由に行き来して楽しむことができます。遊びを通じた学びを大切にしたエリック・カールの信念を継ぎ、子どもの成長の「かけ橋」となるようなさまざまな体験を提供しています。

また 、赤ちゃんから親子で楽しめるアート、運動などの年齢ごとに合わせた幅広いジャンルのワークショップを日替わりで毎日開催しています。ワークショップ詳細や開催スケジュールについては、公式サイトを参照してください。

公式サイト ワークショップページ：https://playec.jp/event/

■施設情報

【施設名】PLAY! PARK ERIC CARLE（プレイパーク エリック・カール）

【住所】東京都世田谷区玉川 2-21-1 二子玉川ライズ・ショッピングセンター タウンフロント 8F

【電話番号】03-6431-0093

【WEBサイト】https://playec.jp/

■チケット販売

オンラインチケット（事前決済）と、当日券（現地支払）を販売しています。確実に入場したい方には、オンラインチケットの購入をおすすめしています。

オンラインチケット購入サイト：https://www.e-tix.jp/playec/

【料金】 大人・子ども 同一料金（0歳は無料） ※税込価格

[表: https://prtimes.jp/data/corp/150073/table/42_1_645ab079a5fb90eeff97b34c40e9e08f.jpg?v=202510221158 ]■運営会社

【会社名】エイアンドビーホールディングス株式会社

【所在地】〒153-0044 東京都目黒区大橋1-5-1 クロスエアタワー517号

【代表者】代表取締役社長 野田 純

【設 立】2014年4月1日