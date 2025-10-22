【埼玉県限定】あなたの“留守宅”は、狙われているかもしれない。YouTubeで人気の専門家が設計する、侵入させない家『ミワの庭』の新築サービス、始動。

株式会社ノエル

YouTubeチャンネル「ミワの庭」で2.6万人の登録者を誇る株式会社ノエル（本社：愛知県一宮市、代表取締役：三輪禎希）は、都心への通勤者が多く日中の留守宅が増加する埼玉県を対象に、外構から内装までをワンストップで設計する新築住宅サービスを開始します。侵入犯罪のデータと犯罪心理を徹底的に分析し、従来の家づくりが見過ごしてきた防犯上の弱点を根本から排除。「侵入に5分以上かけさせる」ことを目的とした多層防御設計で、家族の安全を最高レベルで守ります。

【その家は、本当にあなたの家族を守れるか？】

「少しの時間だから大丈夫」

「うちは大通りに面しているから安心」

その、ほんの僅かな油断が、あなたの平和な日常を奪い去る引き金になるかもしれないとしたら、どうしますか。

警察庁が発表した衝撃的なデータがあります。

一戸建て住宅への侵入窃盗、いわゆる空き巣の侵入経路の約53%は「窓」から。

警察庁webサイト 住まいる防犯110番 より

そして、侵入手段で最も多いのは、高度なピッキング技術などではなく、私たちの日常に潜む「無締まり」、つまり鍵のかけ忘れなのです。

さらに、犯罪者の心理を解き明かす、もう一つの重要なデータがあります。侵入者は、犯行に5分以上かかるとその約7割が諦め、10分を超えるとほとんどが断念するという事実。

警察庁webサイト 住まいる防犯110番 より

つまり、住宅防犯の核心とは、「いかにして侵入者に“5分”という時間を使わせるか」という、極めて戦略的な時間の設計にあるのです。

この厳しい現実に対し、YouTubeチャンネル「ミワの庭」を通じて、家づくりの“不都合な真実”に警鐘を鳴らし続ける株式会社ノエル代表の三輪禎希は、現代の家づくりそのものに潜む構造的欠陥を指摘します。

「多くの最新住宅は、驚くほど防犯に対して無防備です。その最大の原因は『建物と外構の分断』にあります。ハウスメーカーは『建物』という箱を売るプロですが、その箱が外部の脅威とどう向き合うかという“外”の視点が決定的に欠けている。結果として、開放感を優先した大きな窓が絶好の侵入経路となり、デザイン性を重視した植栽が空き巣の身を隠す格好の死角を生み出してしまう。善意で設計されたはずの家が、結果的に犯罪者を手招きする構造になっているのです」

特に、都心へ通勤する人々が多く暮らす埼玉県では、日中の時間帯、家は無人となりがちです。

その“留守宅”が、犯罪者にとって最も魅力的なターゲットとなるのは想像に難くありません。

一度、侵入被害に遭えば、金銭的な損害はもちろんのこと、「自宅が最も安心できる場所ではない」という、計り知れない精神的苦痛を家族全員が背負うことになります。

「被害に遭ってから防犯カメラを付けたり、後付けでシャッターを設置したりする方は後を絶ちません。しかし、それでは手遅れなのです。後からの対策は、新築時に設計するよりも遥かに高コストになる上、配線の問題などで理想的な防犯効果を得られないことも多い。本当の安全は、家づくりの“最初の段階”で設計されなければ意味がありません」

家族の穏やかな日常を守り抜くために、私たちは家づくりを根本から見直す必要があります。

株式会社ノエルが埼玉県で開始する新サービスは、犯罪者の視点から家を再構築し、あらゆる脅威を未然に防ぐための、究極の回答です。

【家に“3つの防御ライン”を引く。戦略的防衛思想「ゾーンディフェンス」】

ノエル社が提案する家づくりは、単に頑丈な家を建てることではありません。

それは「外構のプロが、土地探しから家の設計、そして外構まで、そのすべてをワンストップで手掛ける」ことで、敷地全体を一つの「要塞」としてデザインする、全く新しいアプローチです。

その設計思想の根幹をなすのが、「ゾーンディフェンス」。これは、あなたの敷地に、機能の異なる“3つの防御ライン”を戦略的に引くことから始まります。

第一の防御ライン：「アクセスゾーン」

道路に面し、誰もが立ち入るパブリックな領域。ここは、威圧感なく、それでいて敷地の管理が行き届いていることを示すことで、「この家は防犯意識が高い」という無言のメッセージを発する最前線です。

第二の防御ライン：「プライベートゾーン」

庭や建物の側面など、家族以外の立ち入りを明確に拒絶する領域。ここに不審者が足を踏み入れた瞬間、それは明確な「侵犯行為」として、地域社会の“自然なみまもり”の目を引きつけます。

第三の防御ライン：「ケアゾーン」

建物の裏手など、外部の視線が届きにくい最重要警戒領域。ここは、物理的な障壁を最も強化し、犯罪者に「リスクが高すぎる」と判断させ、犯行そのものを断念させる最後の砦です。

「従来の家づくりでは、この3つのゾーンが混沌としていました」と三輪は語ります。「建物の設計者は窓の開放感ばかりを考え、外構業者はその窓がケアゾーンにあることを知らずに、身を隠せる植栽を植えてしまう。この“分断”こそが、家全体の防御力をゼロにしていたのです。私たちは、家と庭を一つの防衛システムとして捉え、これらの防御ラインを設計の初期段階から明確に描き出します。それこそが、私たちの家づくりの核心です」

【「5分の壁」をいかに構築するか。究極の防犯住宅を構成する具体的戦術】

ノエルの家づくりは、「5分の壁」を構築するための具体的な戦術の組み合わせで成り立っています。

まず、第一の防御ラインである「外構」で、侵入者の意欲を削ぎます。

戦術1

光による威嚇。人感センサー付き照明は、侵入者が最も嫌う「光」でその存在を暴きます。

重要なのは、その光を道路側ではなく、窓やドアといった侵入口に向けること。侵入者の姿をシルエットとして浮かび上がらせ、外部からの発見を容易にします。

戦術2

音による警告。建物の裏手、ケアゾーンに敷き詰められた防犯砂利。

その上を歩けば、静寂を破る大きな音が響き渡り、侵入者の隠密行動を不可能にします。

戦術3

視線による抑止。

樹木や生垣を適切に管理し、敷地内の見通しを確保することで、不審者が身を隠す死角をなくします。

完全に視線を遮る高い壁は、一度侵入されると内部での犯行を容易にするため、プライバシーを守りつつも、不審者の姿は外部から認識できる縦格子のフェンスなどを戦略的に採用します。

そして、最終防衛ラインである「開口部」で、侵入を物理的に阻止します。

戦術4

窓の鉄壁化。

侵入経路の半数以上を占める「窓」には、ハンマーで叩いても簡単には貫通しない「安全合わせ複層ガラス」や、物理的な壁となる「電動シャッター」を設置。これにより、犯罪者に絶望的なまでの“時間”を消費させ、侵入を断念させます。

戦術5

玄関のシステム化。

侵入手口で最も多い「鍵のかけ忘れ」というヒューマンエラーを防ぐため、顔認証や指紋認証によるスマートロックを提案。

ドアが閉まれば自動で施錠されるシステムが、どんな時も家族の安全を確実に守ります。

三輪は、これらの戦術を組み合わせることの重要性を強調します。

「砂利を敷いただけ、カメラを付けただけ、といった単一の対策では意味がありません。外構で侵入を躊躇させ、開口部で時間を稼がせる。この多層的な防御を、家と庭を知り尽くしたプロが一体で設計するからこそ、初めて『侵入させない家』が完成するのです」

【絶対的な安心感が、暮らしの質を最大化する】

ノエルが提案する家は、ただの要塞ではありません。それは、家族の“幸せな日常”を守り、育むための基盤です。

「最高のセキュリティとは、それを日常で意識させないこと。仕事で疲れて帰宅した夜、鍵の心配をすることなく、安心して深い眠りにつける。休日、隣家の視線を気にすることなく、庭で子どもと心ゆくまで遊ぶことができる。この何でもない日常の安心感こそ、暮らしの質（QOL）を本質的に高める、最も重要な要素ではないでしょうか」

特に、埼玉県のように住宅が隣接するエリアでは、プライバシーへの配慮が、日々のストレスを大きく左右します。

「私たちは、外部の視線を完全に遮断した上で、中庭や高窓から安定した光を取り込む『外に閉じて、内に開く』設計を得意としています。これにより、家の中が家族だけの特別なサンクチュアリ（聖域）になる。プライバシーが守られているからこそ、家族は心を開き、深いコミュニケーションを育むことができるのです」

侵入者から家族の生命と財産を守る「防犯」

外部の視線から家族のプライベートな時間を守る「プライバシー保護」

危険から子どもたちの無邪気な笑顔を守る「安全」

これらすべてを、家と庭を一体で設計することで初めて、最高レベルで実現する。

ノエルの挑戦は、埼玉で暮らす家族の、幸せな日常そのものをデザインすることに他なりません。

【『埼玉県のあなたへ』家づくりは、家族の安全を守るための最大の投資】

もし、あなたが今、埼玉県で家づくりを検討し、家族の安全を何よりも大切に思うなら。その選択は、将来への最も賢明な投資となります。

「家づくりで後悔しないために、最も重要なことは何か。それは、あなたの家族の安全を、同じ目線で真剣に考えてくれるパートナーを見つけることです」と三輪は断言します。

「今まさに、たくさんのハウスメーカーのカタログを前に、何から手をつけていいか分からず途方に暮れている方も多いでしょう。しかし、忘れないでください。彼らの多くは『建物』のプロであり、その外側にある『防衛』のプロではありません。あなたの家族の安全を本当に守りたいと願うなら、ぜひ一度、私たち“外”のプロの声に耳を傾けてみてください」

ノエルが埼玉県で開始する、家づくりワンストップサービス。それは、あなたの想像を超える安心と、豊かな暮らしへの招待状です。

「家族を守る家」というコンセプトに少しでも興味を持った方は、まずはYouTubeチャンネル「ミワの庭」をご覧いただくか、公式サイトからお気軽にご相談ください。土地探しからのご相談も、もちろん歓迎です。

家づくりは、単なる夢の実現ではありません。

それは、愛する家族の未来を守るための、最も重要で、最も創造的なプロジェクトなのです。

