日本最大のアースデイ・フェスティバルに出展・出店しませんか？25周年を迎える「アースデイ東京」が個別相談会・オンライン説明会を開催！

アースデイ東京

2026年はアースデイ東京がはじまって25周年！

2050年までの新たな25年を目指し、これまで以上にアースデイを盛り上げるために、例年より早く10月22日より、出展・出店希望者のエントリーを開始しました。

アースデイ東京2026の日程は4月18日（土）・19日（日）の2日間、代々木公園イベント広場・けやき並木で開催します！

当イベントの出展・出店について相談したい方は、エントリーをする前に10月25日(土)・26日(日)代々木公園にて開催される「アースガーデン秋2025」内のアースデイ東京ブースにて、個別相談会を行いますので、ぜひお気軽にお立ち寄りください。予約不要です。

また10月29日には、アースデイ東京2026へ向けたオンライン説明会を開催します。

アースデイ東京に初めて参加する方も大歓迎です！

現在、アースデイ東京2026の出展・出店希望者エントリー受付中です！

出展・出店にご興味のある方は、下記のページから詳細をご覧ください。

出展・出店についての詳細はこちら :https://www.earthday-tokyo.org/2025/10/22/15537

この記事に関するお問い合わせ

アースデイ東京

事務局長 ：河野竜二

広報担当：ハッタケンタロー／せともえこ

〒150-0002

東京都渋谷区渋谷3-12-24 2F

office@earthday-tokyo.org

https://www.earthday-tokyo.org/2025/10/22/15537