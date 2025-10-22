成人式をもっと華やかに。今年も受付開始！オリジナルデザインの「成人式扇子」作成サービス

オリジナル成人式扇子作成の受付を開始

株式会社 ＫＩＬＡＭＥＫ

株式会社KILAMEK（所在地：東京都新宿区）は、成人式を迎える方に向けて、名前やデザインを自由に入れられるオリジナル成人式扇子の作成サービスを今季より開始しました。

毎年好評をいただいている本サービスは、1本から気軽にオーダー可能。

さらに、5本注文で1本プレゼントの特典に加え、化粧箱と扇子立てを無料で進呈します。

セミオーダー・フルオーダーの2形式から選べ、成人式をより華やかに演出できます。

※5本注文で1本プレゼント、化粧箱と扇子立てを無料で進呈等のキャンペーンは、在庫がなくなり次第終了となります。

サイトURL：オリジナル成人式扇子の作成サービスページ(https://www.xn--ncke3d3fqb.com/sensu/pickup/seijin/)

サービスの特長

■ 一本から注文可能。仲間とおそろいデザインもOK！

1本から気軽に作成可能。デザインテンプレートを使ったセミオーダー形式では、名入れ部分だけを変更できるため、友人同士でおそろいデザインを楽しめます。

また、お好みのデザインで作成できるフルオーダー形式では、自分だけのオリジナル扇子を自由にデザイン可能です。

■ 5本作成で1本プレゼント

成人式の記念やグループ注文を応援するため、5本注文毎に1本プレゼント。友人との共同制作に最適です。※在庫がなくなり次第終了となります。

■ 化粧箱・扇子立てを無料進呈

作成した扇子には、専用化粧箱と扇子立てを無料でプレゼント。成人式当日の思い出をそのまま飾って残せます。※在庫がなくなり次第終了となります。

■ コストを抑えた高品質仕上げ

低価格ながら高品質な印刷・加工を実現。成人式後も長く飾って楽しめる記念アイテムとして人気です。

サービス概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/165428/table/17_1_3b77b818b0e849f4fc13032ce12e5378.jpg?v=202510221158 ]

◆お問い合わせ先

株式会社KILAMEK

URL：https://www.xn--ncke3d3fqb.com/form/contact/

MAIL：t.taguchi@kilamek.co.jp

TEL：03-3350-8215