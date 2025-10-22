こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
全世代向け新シリーズ『みんなのスーツ』メンズスタイルを発表「洋服の青山」「スーツスクエア」全店で11月1日より取り扱い開始
～メンズテーラードの知見を生かし、品質もさることながら圧倒的なコスパを実現～
青山商事株式会社（本社：広島県福山市／代表取締役社長：遠藤 泰三）は、長年培ったメンズテーラードの知見を生かしたこれまでにない全世代向け新シリーズ『みんなのスーツ』メンズスタイルを、11月1日（土）から「洋服の青山」全店、「スーツスクエア」全店および、公式オンラインストアで発売します。
特設ページ：https://www.y-aoyama.jp/ec/shop/c/pg/1minna-no-series/
これまでその時代に合わせながらさまざまな商品を開発してきましたが、今回は“すべての人に、似合うスーツを。”コンセプトに、全世代向け新シリーズ『みんなのスーツ』を企画しました。『みんなのスーツ』は、すべての人が手に取りやすい価格帯、どのようなシーンでも気軽に着用でき、良質できちんと見えするスーツです。また、ビジネスウェア事業の柱である「洋服の青山」と「スーツスクエア」で同じ商品を取り扱うなど、これまでにない新企画となっています。
メンズスタイルは、かっちりとテーラード見えしながらも着用すると軽く、そして柔らかいといった特長があります。昨今、ビジネスウェアに求められるリラックス感ときちんと感を兼ね備えた、いわゆる「みんなが求めている」スーツを具現化させました。長年培ってきたメンズテーラードの知見を生かし、生地の組織と糸によって色柄を表現している他、毛芯などの付属物を省きながらも、立体感を生む本格的な仕様はスーツを数多く作り続けてきた当社ならではの技術です。品質もさることながら、価格は税込12,980円と圧倒的なコスパを実現しました。
【商品概要】
商品 『みんなのスーツ』メンズスタイル ※シングル2つボタンスーツ
色柄 ブラック、ネイビー、チャコールグレー/無地
素材 ポリエステル100％
サイズ SS~3L、WIDES～WIDE3L（全11サイズ）
販売価格 税込12,980円
販売店舗 洋服の青山全店、スーツスクエア全店、公式オンラインストア
※記載の情報はリリース発表時現在のものです。
■『みんなのシリーズ』
『みんなのシリーズ』は、“すべての人に、似合うスーツを。”コンセプトにスーツ以外にもさまざまなアイテムを展開します。長年培った当社ならではの知見を生かし、各アイテムを企画。「こんなアイテムが欲しかった」と思ってもらえるシリーズとなっています。
メンズスタイル：スーツ、パンツ、シャツ、靴
レディーススタイル：ジャケット、パンツ、ブラウス
特設サイトURL：https://www.y-aoyama.jp/ec/shop/c/pg/1minna-no-series/
■コーディネート紹介
■担当者コメント（商品第一部 髙橋拓也）
『みんなのスーツ』は、“すべての人に、似合うスーツを。”コンセプトに企画した新しいシリーズです。「これでもいい」ではなく、「これなら着たい」「これなら安心」と感じていただける一着を目指し、軽やかな着心地でありながら、当社がこだわり続けてきた立体的で美しいシルエットを実現しました。タイドアップすればきちんとした印象に、トップスを変えればビジカジスタイルとしても楽しめるなど、さまざまなシーンに対応できる汎用性の高いデザインが特長です。また、すべての商品はお直し不要となりますので、ぜひ店頭であなたにぴったりの『みんなのスーツ』をお試しください。
本件に関するお問合わせ先
青山商事株式会社 東京オフィス 広報部 高橋、濱野
〒110-0005東京都台東区上野4-5-10 青山上野ビル 7Ｆ
TEL:03（5846）5656 MAIL: pr@aoyama-syouji.co.jp
