写真・フォトブックアプリの「しまうまプリント」、新TVCM「思い出カタチにしたくなっちゃうプライス」シリーズ、10月21日より放映開始

株式会社しまうまプリント

フォトブックアプリDL数No.1(※1)、写真プリントアプリDL数No.1(※2)を獲得したネットプリントサービスを提供する株式会社しまうまプリント(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：高橋 洋一郎、以下「しまうまプリント」)は、2025年10月21日(火)より、新たなTVCMを福岡エリアより順次放映することをお知らせいたします。

※1：data.ai調べ。国内フォトブック印刷アプリにおける2022年間ダウンロード数（iOS&Android 合計）※2：data.ai調べ。国内写真ネットプリントアプリにおける2022年間ダウンロード数（iOS&Android 合計）

しまうまプリントTVCM「思い出カタチにしたくなっちゃうプライス」子育て編 15秒

YouTube URL：https://youtu.be/fQ3tHxEd7-w

大切な思い出は、しまうまプリントでカタチに

しまうまプリントは、大切な想いが詰まった写真をネットやアプリで誰でも簡単にカタチにできるサービスを展開しています。自社工場で生産するため、高品質な商品を手ごろな価格でお届けでき、累計会員数は600万人を突破いたしました。写真プリント、フォトブック、年賀状、アクリルグッズ等、商品ラインナップも多数取り揃えています。

【CMの見どころ】

本CMでは「思い出カタチにしたくなっちゃうプライス」をテーマに、ユーザーの多様なニーズに寄り添った5種類のクリエイティブを展開。子育て中の方はもちろん、若年層、シニア層、ペットと暮らすご家庭、クリエイターといった異なるターゲット向けに、それぞれの「思い出カタチにしたくなっちゃう瞬間」を、実際に写真プリントやフォトブック、アクリルスタンド等に変身させます。一人ひとりの大切な想いをカタチにする提案をビジュアルで訴求します。

【CM放映概要】

タイトル：しまうまプリント 「思い出カタチにしたくなっちゃうプライス」シリーズ（全5種）

放映開始日：2025年10月21日(火)

放映エリア：福岡から開始し、大分、熊本、長崎、鹿児島へ順次展開予定（変更の可能性あり）

放映メディア：地上波TV、TVer、YouTube等

しまうまプリント「思い出カタチにしたくなっちゃうプライス」若年層編 15秒

YouTube URL：https://youtu.be/06QBzSB9_uo



しまうまプリント「思い出カタチにしたくなっちゃうプライス」アクティブシニア編 15秒

YouTube URL：https://youtu.be/3rYa7puv9vc



しまうまプリント「思い出カタチにしたくなっちゃうプライス」ペット編 15秒

YouTube URL：https://youtu.be/Fc9HSQK5n4I



しまうまプリント「作品カタチにしたくなっちゃうプライス」クリエイター編 15秒

YouTube URL：https://youtu.be/j62vGqS5M60

しまうまプリントについて

しまうまプリントは「すべての想いを身近に 時をつなぐ会社になる」というミッションのもと、ネットプリント専業で「しまうまプリント( https://www.n-pri.jp/ )」サービスを運営している企業です。

写真プリント・フォトブック・年賀状の三本柱に加え、「しまうまアルバム」や「しまうま出版」、「しまうまプラス」の事業を展開。累計会員数は600万人以上にのぼり、想いをカタチにする場所として多くの方にご利用いただいています。

写真の数だけ、人の想いはたくさんあります。

一人ひとりの大切な想いが詰まった写真を、もっと簡単に、もっと誰もがカタチにでき、もっと身近に感じられる世の中にするため、これからもしまうまプリントは走り続けてまいります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/61042/table/68_1_04aafdd3672146e6045bc493dea591e7.jpg?v=202510221158 ]