【徳島県　鳴門市役所】「鳴門ウチノ海総合公園　わくわく秋パーク」「ＵＬＴＩＭＡＴＥ　ＦＥＳＴＡ」　同時開催について

鳴門市役所

鳴門ウチノ海総合公園ならではの独創的な公園活性化事業の構築、地域全体のにぎわいを創出するため、地域に根ざしたイベントを開催する。

屋外でできる体験活動を通して家族・友人などとの交流を深めていただくきっかけとし、また、子どもが主体となるアクティビティを企画することで、さまざまな感動体験に触れ、感受性を養うとともに好奇心や探求心を培い、社会の一員としての主体性を育むことを目的とする。

さらに、青少年が自分らしさを大切にしながら成長し、スポーツを通じて他者と関わる力や表現力を育み、楽しみながら体を動かす習慣を身に着けていただくことを目指す。

開催日時

「わくわく秋パーク」 チラシ「ＵＬＴＩＭＡＴＥ ＦＥＳＴＡ」 チラシ

10月26日（日） 午前９時～午後７時 ※雨天決行（荒天時中止）

開催場所

鳴門ウチノ海総合公園

内容

●体験型スポーツイベント

●かぼちゃの収穫体験＆ワークショップ

●宝探し

●オータムライブラリー

●サイクリング

●Tシャツアート

●マルシェ など

その他

一部のイベントは事前申し込みが必要となりますのでご留意ください。

（※イベント自体は全て無料ですが、物販・飲食については有料になります。）

お問い合わせ

鳴門市役所 都市建設部 公園緑地課

☎088-683-6556