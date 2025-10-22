一般社団法人日本フレスコボール協会が、10月25日に茨城県ひたちなか市の阿字ヶ浦海岸で開催される『ビーチライフふれあいフェスティバルin阿字ヶ浦2025』において、フレスコボールの無料体験会を二年連続で実施すると発表しました。



このイベントは、かつて「東洋のナポリ」と称された阿字ヶ浦海岸の賑わいを再生させる地域活性化プロジェクト『イバフォルニア・プロジェクト』の一環として開催されます。同協会は昨年もこのイベントに参加し、フレスコボールやビーチモルックなどの体験会を実施したと説明しています。





フレスコボールは、2人が協力してラリーを続けることを特徴とするブラジル発祥のビーチスポーツで、「思いやりのスポーツ」とも呼ばれています。体験会は、年齢やスポーツ経験を問わず誰もが楽しめる内容とされています。



当日は、フレスコボール体験会のほか、ビーサン跳ばし、ビーチクリーン、キッズダンスといった企画も予定されています。また、飲食や雑貨など70以上の出店が集まる『IBAFORNIA MARKET』や、野外映画上映、花火大会も同時開催され、一日を通して楽しめるイベントとなる見込みです。















『ビーチライフふれあいフェスティバル in 阿字ヶ浦2025』開催概要

・イベント名: 第22回 ビーチライフふれあいフェスティバル in 阿字ヶ浦2025

・開催日時: 2025年10月25日(土) 10時30分～17時

・会場: 茨城県ひたちなか市 阿字ヶ浦海岸

・主催: 阿字ヶ浦・磯崎里浜づくり実行委員会

・主な内容:

・宝探し、ビーチモルック、ステージショーなど

・フレスコボール無料体験会（10時～12時、13時30分～16時）

・同時開催イベント: IBAFORNIA MARKET 2025 AUTUMN

・総勢70を超える飲食や雑貨の出店、野外映画上映、打ち上げ花火などを予定。



※この記事はライブドア社のAIライターにより自動生成されたものです。オリジナル記事はこちら。