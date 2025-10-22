美食で締めくくる2025年“フレンチ忘年会”──フィレ肉×デザート×フリードリンクで大満足の忘年会をキャトルセゾン浜松で

株式会社スティルアン

株式会社スティルアン（本社：静岡県浜松市）は、レストランで“きちんと”愉しめる**「フレンチコース忘年会プラン」を2025年11月1日（土）～12月18日（木）まで（※12月13・14日を除く）提供します。～8名様までは個室対応可能／9名様以上はオープンスペースでのご案内、予約受付期限はご利用日の3日前となっています。コースとペアリングは2種から選べ、会食の目的やご予算に合わせて最適な組み合わせをお選びいただけます。

◆フレンチ忘年会のポイント

POINTI◆～8名までは個室対応可能。お客様との忘年会に最適なロケーションを

料理イメージ写真

大切なお客様との会食では、周囲を気にせず会話に集中できる環境が何よりの価値です。～8名までは個室対応可能で、乾杯のご挨拶や商談の要件も進行しやすく、温度・BGM・配席の微調整までスタッフが丁寧にサポートします。9名以上は開放感あるオープンスペースを一体感の出るレイアウトでご用意。ペアリングフリードリンクも合わせれば、料理の流れに沿って最適なドリンクをご提案でき、進行がスムーズです。

POINTII◆レストラン品質の本格フレンチ

料理イメージ/キャトルセゾン浜松料理イメージ/キャトルセゾン浜松個室/キャトルセゾン浜松

アミューズから前菜、季節のポタージュ、メイン、デザートまで、“抜かりない構成”で年末の一席にふさわしい満足度をお届けします。メインはアンガス牛フィレのポワレを中心に、素材の状態に合わせた火入れと提供温度で“おいしい瞬間”を逃しません。しっかりとしたボリューム感と美しい盛り付けは写真映えも抜群。苦手食材・アレルギーは事前にご相談いただければ個別対応いたします。

POINTIII◆合計予算が読みやすい明朗設計。幹事の会計がスムーズに

料理イメージ画像

コースをお選びいただくタイミングで、総額イメージが即座に確定。社内稟議や上長承認が取りやすく、当日の会計も想定からブレにくい設計です。フリードリンクだからゲストごとの差額が出にくく、精算トラブルを回避。税・サービス料別の明細対応で領収書処理もスムーズ、幹事さまの負担を最小限に抑えます。

◆提供期間・予約

◆料金・メニュー

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/123099/table/33_1_9adb10c2902c6e1e4f791cc9c5136102.jpg?v=202510221128 ]

※価格は税別・サービス料別（レストラン規定に準拠）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/123099/table/33_2_2e461f6b27c5b7310a7fae9d98527185.jpg?v=202510221128 ]

※金額はすべて消費税込み・サービス料別の表記です（サービス料10％）

※仕入れ状況等により料理内容および食材の産地は予告なく変更になることがございます

※アレルギーや苦手な食材が多岐にわたる場合、また使用頻度の高い食材が該当する場合、ご予約をお断りせざるを得ない場合がございます

◆ご予約時のお願い（重要・必ずご確認ください）

当店のレストランでは記念日や特別な日にご利用いただくお客様も多くいらっしゃいます。

すべてのお客様に心地よい時間をお過ごしいただけますよう、団体でのご宴会の際も、公共の空間として周囲へのご配慮を賜りますようお願い申し上げます。

こんなシーンにおすすめ

◆ご予約・お問い合わせ

- 部署内の少人数忘年会を、落ち着いた雰囲気で- 取引先との会食を兼ねた納めの一席に- 友人グループでのしっかり“ごちそう”忘年会[表3: https://prtimes.jp/data/corp/123099/table/33_3_a004bcd44a6824bf1baee7695d648690.jpg?v=202510221128 ]

内観/キャトルセゾン浜松

■キャトルセゾン浜松

創業36年、オーベルジュで培ってきたフレンチの技術はそのままに、もっと浜松のまちなかで、気軽にお料理を愉しんでいただきたいと浜松駅から徒歩5分の好立地にオープン。クラシカルな最高級フレンチをイノベーティブにアレンジした新しいスタイルとして新しいキャトルセゾンSTORYを描いています。

■会社概要

株式会社スティルアン

本社住所：静岡県浜松市中央区田町326-30

静岡県西部エリアにおいて2つのドレスショップ、4つの結婚式場を運営するブライダルの総合企業

レストランウエディングの会場としても営業をする「浜名湖オーベルジュキャトルセゾン」「キャトルセゾン浜松」は記念日をお祝いするレストランとして幅広い世代の方にご利用いただいております。

ご結婚式会場としても人気の浜松街中エリア3店舗5つのパーティスペースはご希望の雰囲気や内容に応じて、さまざまな用途でご活用いただけますので、ぜひ企業様・団体様のお問い合わせもお気軽にご連絡くださいませ。

STYLEUN WEDDINGS

QUATRE SAISON RESTAURANTS

ドレスショップ

-ブランドゥスティルアン

-ブランドゥスティルアンアトリエ

結婚式場・レストラン

-浜名湖オーベルジュキャトルセゾン

-キャトルセゾン浜松

-ミュゼ四ツ池

-アビー・チャーチ