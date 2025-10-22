雪見だいふくプレミアムシリーズ　第4弾！「雪見だいふくＰＲＥＭＩＵＭ　‐濃熟‐マンゴー」2025年11月10日（月）より全国発売

株式会社ロッテ

株式会社ロッテ（東京都新宿区、代表取締役社長執行役員：中島英樹）は、「雪見だいふく」ブランドから、贅沢な味わいが楽しめるプレミアムシリーズ『雪見だいふくＰＲＥＭＩＵＭ ‐濃熟‐マンゴー』を11月10日（月）より全国で新発売します。クリーミーで軽いくちどけのアイス、果実の味わいの感じられるマンゴーソースを橙色のお餅で包んだ商品です。濃厚で熟したマンゴーの味わいを再現する為に、ソース部には“マンゴーの王様”といわれるアルフォンソマンゴー果汁を使用。また、食感を感じられるケント種のダイス果肉を使用し、濃密で贅沢な果実感を表現しています。雪見だいふくのマンゴー味は、これまで日本国内では飲食店やロッテオンラインショップのみでの販売で、そこでしか味わうことのできなかったフレーバーでした。今回、贅沢なプレミアムタイプとなり、満を持しての発売となります。日常の中でのゆったりした時間のお供に「雪見だいふくＰＲＥＭＩＵＭ」はいかがでしょうか。

（アルフォンソマンゴー５％ ケント種マンゴー５％使用）

商品特長- ゆったりとした時間をすごしていただきたい気持ちを込めてつくった、贅沢な仕立ての雪見だいふくＰＲＥＭＩＵＭです。- フルーツ大福の味わいをイメージし、クリーミーで軽いくちどけのアイス、果実の味わいの感じられるマンゴーソースをマンゴーをイメージした橙色のお餅で包んだ、フルーツ大福仕立ての雪見だいふくです。- 果肉入りのソースで、ごろっ、とろっとした食感で、マンゴーの濃厚で熟した味わいが楽しめます。- 濃厚で熟したマンゴーの味わいを再現する為に、ソース部には“マンゴーの王様”といわれるアルフォンソマンゴー果汁を使用。また、食感を感じられるケント種のダイス果肉を使用し、濃密で贅沢な果実感を表現しています。[表: https://prtimes.jp/data/corp/2360/table/2535_1_86f510a12e02ca90fb1b43a309366503.jpg?v=202510221128 ]

【こだわりポイント】フルーツ大福のような、三層異なる贅沢な味わい！業務用でしか食べられない！「ミニ雪見だいふく マンゴー」味

●商品名:ミニ雪見だいふくマンゴー

●発売地区:全国（業務用）

※ロッテオンラインショップでも取り扱いいたします

●種類別:ラクトアイス

●商品特長:さっぱりしたマンゴーの味わい。

●内容量:270ml(30ml×9個）

レアパッケージには、うさぎさんが？！

プレミアムのパッケージでも、雪見うさぎさんが登場！

雪見うさぎさんがゆったり寛いでいるので、探してみてね！

株式会社ロッテ

https://www.lotte.co.jp/