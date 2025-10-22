《茨城県境町》境町の小学校へ新菱農機株式会社が「私募債」で本を贈呈

写真拡大

境町役場

《茨城県境町》境町の小学校へ新菱農機株式会社が「私募債」で本を贈呈(左から、境町教育委員会：大竹教育次長、新菱農機(株)：長澤代表取締役、町立境小学校：山崎校長、常陽銀行境支店：高野支店長)

令和7年9月22日（月）、新菱農機株式会社（代表取締役：長澤 聡）様より、株式会社常陽銀行（頭取 秋野 哲也）の寄贈サービス付私募債「社会貢献応援債」を活用し、境町立境小学校へ図書をご寄贈いただきました。


寄附内容

寄附日時、場所

令和7年9月22日（月）境町役場　教育長室


寄贈品

図書100,000円相当


寄附目的

教育振興のため


来庁者

新菱農機株式会社


　代表取締役　長澤 聡


常陽銀行境支店


　支店長　高野 真明


　係　長　年代 康彦


境町立境小学校


　校　長　山崎 英男


株式会社常陽銀行の寄贈サービス付私募債『社会貢献応援債(https://www.joyobank.co.jp/enterpri/shikin/shibosai/syakai.html)』について

この私募債は、一定の適債基準を満たす企業のみが発行でき、財務要件等、企業の信用力をもとに発行されます。


株式会社常陽銀行が発行企業から受け取る手数料の一部を活用し、発行企業が指定する「SDGs取組団体」や「地域活性化に貢献するスポーツチーム」「スタートアップ支援団体」などへ、物品や寄付金を贈る仕組みです。