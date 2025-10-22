《茨城県境町》境町の小学校へ新菱農機株式会社が「私募債」で本を贈呈
境町役場
《茨城県境町》境町の小学校へ新菱農機株式会社が「私募債」で本を贈呈(左から、境町教育委員会：大竹教育次長、新菱農機(株)：長澤代表取締役、町立境小学校：山崎校長、常陽銀行境支店：高野支店長)
令和7年9月22日（月）、新菱農機株式会社（代表取締役：長澤 聡）様より、株式会社常陽銀行（頭取 秋野 哲也）の寄贈サービス付私募債「社会貢献応援債」を活用し、境町立境小学校へ図書をご寄贈いただきました。
寄附内容
寄附日時、場所
令和7年9月22日（月）境町役場 教育長室
寄贈品
図書100,000円相当
寄附目的
教育振興のため
来庁者
新菱農機株式会社
代表取締役 長澤 聡
常陽銀行境支店
支店長 高野 真明
係 長 年代 康彦
境町立境小学校
校 長 山崎 英男
株式会社常陽銀行の寄贈サービス付私募債『社会貢献応援債(https://www.joyobank.co.jp/enterpri/shikin/shibosai/syakai.html)』について
この私募債は、一定の適債基準を満たす企業のみが発行でき、財務要件等、企業の信用力をもとに発行されます。
株式会社常陽銀行が発行企業から受け取る手数料の一部を活用し、発行企業が指定する「SDGs取組団体」や「地域活性化に貢献するスポーツチーム」「スタートアップ支援団体」などへ、物品や寄付金を贈る仕組みです。