ナレッジワーク、「ナレッジワークAI商談記録」でPCブラウザ録音とAndroid版アプリ録音を提供開始。対面商談における対応デバイスを拡張

株式会社ナレッジワーク

「LIFE WITH ENABLEMENT できる喜びが巡る日々を届ける」をミッションに掲げる株式会社ナレッジワーク（本社：東京都港区、CEO 麻野耕司）は、セールスイネーブルメントAI「ナレッジワーク」の主要プロダクト「ナレッジワークAI商談記録」において、PCブラウザから対面商談を録音できる「PCブラウザ録音機能」の提供を開始しました。さらに、Android版アプリの提供開始とあわせ、対面商談をはじめとするオフライン環境での商談記録体験を大幅に強化しました。

これにより、オンライン会議・キャリア通話・IP電話・対面商談など、あらゆる商談・顧客通話を一元的に記録し、業務資産として活用できる環境を実現します。

◼️PCブラウザ録音機能の追加

これまで、対面商談の記録は、スマートフォンが配布されていない、またはアプリ導入が難しい現場では記録自体が残せないという課題が存在していました。

今回、新たに提供開始したPCブラウザ録音機能は、スマートフォンを使用しない環境でも、PCのみで対面商談を録音・記録できる機能です。

通信が不安定な状態やオフライン環境でも録音が継続され、ネットワーク復帰後にクラウドにアップロード可能。アップロード完了後には端末内の録音データが自動的に削除されるため、ローカル環境にデータを残さず、安全な運用が可能です。

これにより、社用スマートフォンを持たない、またはアプリ利用が制限されている営業組織でも、セキュリティを担保したうえで、対面商談を確実に記録し、AIによる要約・タスク抽出・CRM/SFA自動入力まで一貫して行うことが可能になります。

◼️Android版アプリの提供開始

これまでiOS版のみで提供してきた「ナレッジワークAI商談記録」モバイルアプリを、Android版にも対応しました。 これにより、企業の端末ポリシーや配布形態に関わらず、より幅広い営業現場で商談記録を利用できる環境が整いました。

Android版アプリでも、iOS版と同様に録音・文字起こし・要約・CRM/SFA自動入力までをサポート。スマートフォンでの商談記録の活用範囲が広がり、対面を含むオフライン環境での記録強化につながっています。

◼️「ナレッジワークAI商談記録」概要

ナレッジワークは現在、現場で働く一人ひとりのイネーブルメント（成果創出や能力向上）の実現を掲げ、セールスイネーブルメントAI「ナレッジワーク」として「ナレッジ」「ワーク」「ラーニング」「ピープル」の4領域でマルチプロダクトを展開・拡充しています。営業領域では、これまで蓄積してきたイネーブルメントメソッドとデータをもとに、営業担当者の様々な仕事を自律的に支援を行うセールスAIエージェントの開発を進めています。

セールスイネーブルメントAI「ナレッジワーク」の主要プロダクトの一つである「ナレッジワークAI商談記録」は、オンライン商談に加え、対面でのオフライン商談も録音・録画し、AIが話者ごとに発言を可視化した文字起こしを実施します。加えて、商談内容の要約やタスク提示、フィードバックを生成し、CRM/SFAに自動入力。他のプロダクトである「ナレッジワークAI商談推進」とのシームレスな連携により、蓄積データの活用精度を高め、営業組織の生産性向上と営業担当者の成長実感・貢献実感の向上を実現します。

◼️株式会社ナレッジワーク 概要

ナレッジワークは「LIFE WITH ENABLEMENT できる喜びが巡る日々を届ける」をミッションに掲げ、働く人たちのイネーブルメント（成果の創出や能力の向上）を支援するスタートアップです。

働く人たちにイネーブルメントを届け、プロダクトを通じて優れたワークエクスペリエンス（業務体験）を実現するため、現在は主に大手企業を対象に営業支援およびセールスイネーブルメントAI「ナレッジワーク」を中心に開発・提供しています。

主にNTTドコモビジネス様、みずほ銀行様、日清食品様など、大手企業を対象に数千名規模で導入され、セールスイネーブルメントを実現するための基盤として選ばれています。

セールスイネーブルメントAIなら「ナレッジワーク」

https://knowledgework.cloud/

所在地：東京都港区虎ノ門4-1-1 神谷町トラストタワー23F

設立日：2020年3月18日

創業日：2020年4月1日

CEO：麻野 耕司

コーポレートサイト：https://knowledgework.com/

採用サイト：https://knowledgework.com/recruit/product