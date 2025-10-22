NANGA × JOURNAL STANDARD別注ダウンジャケットが発売

株式会社ベイクルーズ10月下旬より順次発売予定

株式会社ベイクルーズ（本社：東京都渋谷区、取締役 CEO：古峯 正佳）が運営するJOURNAL STANDARD（以下JS）より、NANGA（ナンガ）との別注オーロラテックス(R) ダウンジャケットが発売。

80～90年代のダウンジャケットのディテールをベースに現代的な解釈を加え新たなフォルムを実現している。

表地には防水・透湿性に優れたAURORA-TEX(R)を採用し、内部にはNANGA自慢の760FPスペイン産ホワイトダックダウンを封入している。

軽量でありながら高い保温力を誇るデイリーユースな一着。

フードは着脱可能で、使わない時は内ポケットに収納しショートブルゾンに変化させられるミリタリーを彷彿とさせる仕様に。

さりげないアクセントとなるDカンは従来使い方だけではなく、キーホルダーや小物を掛けられる遊び心のあるディテールとして導入。



細部のデザインが着る人の自由なスタイルを引き出す、都市型ダウンの新しいスタンダード。

古さを感じるのに、新しい。そんな違和感が、いまの気分にちょうどいい。

［アイテム詳細］

腰回りをスッキリと見せる丈感で、ルーズなパンツも現代的なニュアンスを。

AURORA-TEX(R)が叶える軽さと防水性。

ひとさじの“洒落”で表情を変える。

フードを収めれば、無骨さが軽やかさへ。

NANGA × JSが作る新たな二面性。

Dカンに掛けるのは、鍵じゃなく、スタイルと遊び心。

［商品ページ］

オンラインストアURL：

https://baycrews.jp/item/detail/journalstandard/blouson/25011610005930?q_sclrcd=036

[商品画像]