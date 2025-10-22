【相模大野ステーションスクエア】年に一度のOPポイント最大10倍キャンペーンや恒例のプレミアム商品券限定販売など 開業29周年記念『ステスク感謝FESTIVAL』を11月に開催！

株式会社小田急ＳＣディベロップメント

特設サイト：https://www.odakyu-sc.com/so-ss/eventcampaign/detail/90(https://www.odakyu-sc.com/so-ss/eventcampaign/detail/90)

株式会社小田急ＳＣディベロップメント（本社：東京都新宿区 取締役社長：細谷 和一郎）が運営する小田急線 相模大野駅直結の商業施設「相模大野ステーションスクエア」は、2025年11月1日(土)から11月30日(日)までの1ヶ月間、開業29周年を記念し、地域のお客さまへの感謝を伝えるキャンペーン『ステスク感謝FESTIVAL』を開催します。

期間中は、お客さまへの感謝の気持ちを込めて、小田急ポイント（OPポイント）5倍キャンペーンのほか、年に一度のOPポイント10倍キャンペーン、お得な「プレミアム商品券」の限定販売も実施します。また、今年は、約1万個のブロックを自由に使って遊べる大型プレイエリアが新たに登場！お子さまはもちろんご家族そろってお楽しみいただけます。加えて、小田急グループと包括連携協定を締結している相模女子大学との初の共同企画となるおすすめコーディネート展示、ならびに創立125周年記念歴史パネル展示、本キャンペーンのポスター制作を担当した女子美術大学 イラストギャラリーなど、地域と連携した催しも多数展開します。

■『ステスク感謝FESTIVAL』開催の背景

当施設は、開業以来29年間地域の多くのお客さまに支えられてまいりました。 当施設の誕生月である11月に、日頃の感謝の気持ちを「祝祭」という形でお届けしたいという想いから本企画がスタートしました。 お客さまへの感謝の気持ちを込めて、お得なポイントアップキャンペーンやプレミアム商品券の企画を実施いたします。

特に今年は「あなたと街へ」をテーマに掲げ、地域との共創を一層推進します。 当社が掲げる地域共生ステートメント「エキチカは、マチチカ、ヒトチカへ。」を体現すべく、未来を担う学生たちと共に街の魅力を発信することで、地域全体の活性化に貢献したいと考えています。

■『ステスク感謝FESTIVAL』概要

1．年に一度のお得が満載！ ポイント最大10倍＆プレミアム商品券

毎年多くのお客さまからご好評をいただいているポイントアップキャンペーンやプレミアム商品券販売など、1ヶ月を通して『ステスク感謝FESTIVAL』を盛り上げます。

11月1日(土)～5日(水)：OPポイント5倍キャンペーン、Special 5days

11月15日(土)・16日(日) ：11,000円分のプレミアム商品券を10,000円で販売

11月30日(日)：1日限定のOPポイント10倍キャンペーン

(1) OPポイント5倍キャンペーン

期間：11月1日(土)～5日(水)

会場：館内対象店舗

概要：期間中、相模大野ステーションスクエア各店舗でのお買い上げでOPポイントが通常の5倍にアップ

※Odakyu OXは11月1日(土)、4日(火)、5日(水)に「OPポイント3倍キャンペーン」開催

(2) Special 5days

期間：11月1日(土)～5日(水)

会場：館内対象店舗

概要：お得なアイテム販売やノベルティプレゼントなど、嬉しい特典がいっぱいの5日間です。

(3) プレミアム商品券限定販売

日時：11月15日(土)・16日(日) 10:00～15:00 ※各日完売次第終了

会場：3F アトリウム広場

概要：相模大野ステーションスクエアでご利用いただける、11,000円分の商品券を10,000円で販売します。

注意事項：

※各日限定500セット

※整理券配布は、各日9時～3F アトリウム広場で行います

※お一人さま4セットまでご購入いただけます

※ご利用期限はお買い上げ日から2025年12月31日(水)です

※販売時のご購入は現金のみです

(4) OPポイント10倍キャンペーン

日程：11月30日(日)

会場：館内対象店舗

概要：1日限定！相模大野ステーションスクエア各店舗でのお買い上げで小田急ポイントが通常の10倍にアップ

※Odakyu OXは「OPポイント3倍キャンペーン」開催

2．イベント

(1) 親子で楽しめる！お子さま向け体験型イベント 「ブロックまみれ！夢のニューブロックパーク」 【New】

お子さまたちに楽しんでいただけるイベントとして、約1万個の「Gakkenニューブロック」を自由に使って遊べる大型プレイエリアが、期間限定で登場します。

※「Gakkenニューブロック」とは

「Gakkenニューブロック」は、お子さまの成長や発育に合わせて1.5才から長く楽しめる、誕生から60年を迎えるファーストブロックです。

日時：11月22日(土)～24日(月・祝) 10:30～17:00（最終日のみ16:00まで）

※受付時間10:15～16:45（最終日のみ15:45まで）

会場：3F アトリウム広場

対象：小学生以下のお子さま

参加条件：当日のお買い上げ1,000円以上（税込）のレシートと、相模大野ステーションスクエアLINE公式アカウントのトーク画面ご提示で1名さまご参加可能です。

概要：約1万個の「Gakkenニューブロック」を自由に使って遊べる大型プレイエリアが、期間限定で登場します。

注意事項：

※各日先着30名、入れ替え制となります

※受付で整理券をお渡しいたします

※定員数に達し次第、受付は終了いたします

※小学生未満は保護者同伴となります。同伴の保護者は整理券は不要です

※レシートは合算可能です

※レシートは対象外店舗がございます

※荒天中止、開催中でも天候により中断することがございます

※中止時のご案内は、相模大野ステーションスクエア公式HP、LINE公式アカウントでご案内いたします

(2) クリスマスコンサート▲昨年の様子

日時：11月9日(日) 11:55～17:50

会場：3F アトリウム広場

概要：相模女子大学中学部・高等学部、神奈川県立相模原中等教育学校による、一足早い クリスマスコンサートです。

3．地域と共に街を盛り上げる！学生とのアート＆ファッション連携企画

未来を担う地域の学生たちに、『ステスク感謝FESTIVAL』を盛り上げる作品や、おすすめの冬のファッションコーディネートを館内に展示いただきます。

(1) 女子美術大学イラストギャラリー

今年も本キャンペーンのポスター制作を女子美術大学の学生の皆さまにお願いしました。メインビジュアルに採用された作品のほか、惜しくも選ばれなかった素敵な作品も「ギャラリー」として館内に展示します。

期間：11月1日(土)～30日(日)

会場：A館7F アンカーズ前

概要：感謝祭FESTIVALのキービジュアル選考作品を展示します。

【女子美術大学芸術学部 アート・デザイン表現学科メディア表現領域 4年生 野尻 美沙さん】

「フェスティバルの賑わいを感じさせる、活気あふれるデザインを目指して制作しました。風に乗って贈り物が届くような、爽やかな表現にもこだわっています。多くの方にご覧いただけると嬉しいです。」

(2) 相模女子大学コーディネート展示【New】

包括連携協定締結後、初の共同施策です。生活デザイン学科の学生の皆さまが「冬の始まり」をテーマに、館内のショップのアイテムを組み合わせたコーディネートを展示します。

期間：11月7日(金)～30日(日)

会場：A館4F PX-STORE前

概要：学生による、ショップアイテムを使ったテーマに合わせたコーディネートを展示します。

【相模女子大学学芸学部 生活デザイン学科 2年生 田岡みなみさん】

「冬へと変わりゆく季節、様々なシーンで思い出と共にファッションを楽しめるように、イメージを膨らませながらコーディネートを組みました。」

(3) 相模女子大学歴史パネル展示【New】

小田急グループと包括連携協定を締結している相模女子大学が、本年10月18日(土)に創立125周年を迎えました。地域と共に発展してきた相模女子大学の歴史を振り返るパネルを展示します。

期間：11月1日(土)～30日(日)

会場：A館6F くまざわ書店前

＜注意事項＞

※各イベントの詳細は特設サイトをご確認ください

特設サイト：https://www.odakyu-sc.com/so-ss/eventcampaign/detail/90

※一部対象除外店舗がございます

※キャンペーン・イベント内容は、やむを得ず変更・中止となる場合があります

■参考

【参考1】 株式会社小田急ＳＣディベロップメントについて

小田急グループにおける商業施設の運営・開発事業を一貫して担う会社として、2020年4月1日に設立されました。

URL：https://www.odakyu-scd.co.jp/

【参考2】 相模大野ステーションスクエアについて

小田急線相模大野駅直結の地上14階建ての複合商業施設です。「小田急ホテルセンチュリー相模大野」や「Odakyu OX」のほか、ファッションやカフェ＆レストランなど、約130の専門店で構成され、ステスクの愛称で親しまれています。

所在地：神奈川県相模原市南区相模大野3-8-1

開業年：1996年

アクセス：小田急線相模大野駅直結

営業時間：ステーションスクエア専門店 10:00～21:00

レストラン 11:00～22:00

Odakyu OX 10:00～23:00

※最新の営業時間は施設ホームページをご確認ください

URL：https://www.odakyu-sc.com/so-ss/

【参考3】 株式会社小田急ＳＣディベロップメントの「地域共生ステートメント」について

当社では、より地域社会の発展に貢献していくことを目的に、2022年12月に地域共生ステートメント「エキチカは、マチチカ、ヒトチカへ。」を制定いたしました。

今後も、当社では小田急の商業施設がお客さまと地域をつなげる「接点」となることを目指し、様々な取り組みを展開してまいります。

URL：https://www.odakyu-scd.co.jp/csr/local_relationship/