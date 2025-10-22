11月13日（木）「AIで新規事業を加速する～リサーチ＆プロンプト活用セミナー」開催！参加無料・申込受付中

株式会社中日新聞社


中日BIZナビ×サーキュレーションの「AIを活用して新規事業を加速する ～リサーチ＆プロンプトセミナー」を、11月13日（木）に中日新聞社名古屋本社で開催します。 会場とオンラインのハイブリッド開催で、参加無料です。




＜中堅企業以上で新規事業を検討する経営者・事業責任者にオススメです！＞
・ 新規事業を進めたいが、何から手をつければ良いかわからない
・ 既存事業の成熟で、次の収益の柱づくりが急務になっている
・ 新規事業を任されているが、社内に経験やノウハウが不足している
・ 市場調査やアイデア出しに時間がかかり、立ち上げが停滞している
・ AIを活用しても、的確な示唆が得られず活かしきれていない



セミナーの詳細はこちら :
https://biz.chunichi.co.jp/static/index_all.php?param=k_seminar03


■概要


日時：2025年11月13日（木）15:00～16:30（14:30開場）


場所：中日新聞社 名古屋本社 1階 見学者ホール（名古屋市中区三の丸一丁目6番1号）


開催方法：会場 と オンラインのハイブリッド開催


定員：20名（会場）


参加費：無料


必要物：パソコン


※ネット環境は各自でご準備ください（スマホテザリングやポケットWi-Fiなど）
※スマホのみの参加も可能です



■プログラム


14:30　　開場


15:00　【第１部】経営課題解決と外部人材活用術│(株)サーキュレーション 久良木 太士


15:20　【第２部】AIを活用した新規事業の進め方│(株)カナデル 小泉 京子 氏


16:20　　質疑応答／アンケート


終了後　　名刺交換会



■ゲストスピーカー


小泉 京子 氏　(株)カナデル　代表取締役


東急不動産株式会社に入社、商業施設の証券化、都内大型再開発等に従事。政府系投資会社にて中小企業やスタートアップ企業投資を経験後、デロイトトーマツ税理士法人にてオーナー企業のビジネスコンサルティングを担当。老舗企業支援ベンチャーで事業、組織、マーケティング、採用、後継者育成にわたる総合支援を経験し2021年6月に独立。大手企業から中堅中小、スタートアップまで、業種・領域に縛られない新規事業開発が強み。



お申し込みはこちら :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRLRXmyaRfzp2gevGUsE5FOXz5gEM7ZbmdNZ8aBKF9_nXHEw/viewform


■注意事項


※申し込み時にプロへのご質問・課題を記入願います。


※質問多数の場合、事務局で質問を選定いたします。


※中日新聞社の駐車場（無料）をご利用いただけます。


※同業者の方・営業目的の参加はご遠慮ください。


主 催：中日BIZナビ


共 催：株式会社サーキュレーション



■お問い合わせ窓口


中日BIZナビ事務局（中日新聞社内）
TEL：052-221-0685
E-mail：support_biz@chunichi.co.jp