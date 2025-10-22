11月13日（木）「AIで新規事業を加速する～リサーチ＆プロンプト活用セミナー」開催！参加無料・申込受付中

株式会社中日新聞社

中日BIZナビ×サーキュレーションの「AIを活用して新規事業を加速する ～リサーチ＆プロンプトセミナー」を、11月13日（木）に中日新聞社名古屋本社で開催します。 会場とオンラインのハイブリッド開催で、参加無料です。

＜中堅企業以上で新規事業を検討する経営者・事業責任者にオススメです！＞

・ 新規事業を進めたいが、何から手をつければ良いかわからない

・ 既存事業の成熟で、次の収益の柱づくりが急務になっている

・ 新規事業を任されているが、社内に経験やノウハウが不足している

・ 市場調査やアイデア出しに時間がかかり、立ち上げが停滞している

・ AIを活用しても、的確な示唆が得られず活かしきれていない

セミナーの詳細はこちら :https://biz.chunichi.co.jp/static/index_all.php?param=k_seminar03

■概要

日時：2025年11月13日（木）15:00～16:30（14:30開場）

場所：中日新聞社 名古屋本社 1階 見学者ホール（名古屋市中区三の丸一丁目6番1号）

開催方法：会場 と オンラインのハイブリッド開催

定員：20名（会場）

参加費：無料

必要物：パソコン

※ネット環境は各自でご準備ください（スマホテザリングやポケットWi-Fiなど）

※スマホのみの参加も可能です

■プログラム

14:30 開場

15:00 【第１部】経営課題解決と外部人材活用術│(株)サーキュレーション 久良木 太士

15:20 【第２部】AIを活用した新規事業の進め方│(株)カナデル 小泉 京子 氏

16:20 質疑応答／アンケート

終了後 名刺交換会

■ゲストスピーカー

小泉 京子 氏 (株)カナデル 代表取締役

東急不動産株式会社に入社、商業施設の証券化、都内大型再開発等に従事。政府系投資会社にて中小企業やスタートアップ企業投資を経験後、デロイトトーマツ税理士法人にてオーナー企業のビジネスコンサルティングを担当。老舗企業支援ベンチャーで事業、組織、マーケティング、採用、後継者育成にわたる総合支援を経験し2021年6月に独立。大手企業から中堅中小、スタートアップまで、業種・領域に縛られない新規事業開発が強み。

お申し込みはこちら :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRLRXmyaRfzp2gevGUsE5FOXz5gEM7ZbmdNZ8aBKF9_nXHEw/viewform

■注意事項

※申し込み時にプロへのご質問・課題を記入願います。

※質問多数の場合、事務局で質問を選定いたします。

※中日新聞社の駐車場（無料）をご利用いただけます。

※同業者の方・営業目的の参加はご遠慮ください。

主 催：中日BIZナビ

共 催：株式会社サーキュレーション

■お問い合わせ窓口

中日BIZナビ事務局（中日新聞社内）

TEL：052-221-0685

E-mail：support_biz@chunichi.co.jp