カインズ 岡崎美合店 2025年10月23日（木）いよいよグランドオープン

株式会社カインズ（本部：埼玉県本庄市、代表取締役社長 CEO：高家 正行）は、カインズ 岡崎美合店が2025年10月23日（木）に、愛知県岡崎市にグランドオープンすることをお知らせします。

カインズ 岡崎美合店の特徴

岡崎市は愛知県のほぼ中央に位置し、三河地域の中核都市として発展してきました。豊かな自然と歴史、産業、都市機能が調和した住みやすいまちであり、産業や文化のバランスある発展に、市をあげて力を注いでいます。こうした地域の歩みに寄り添いながらお客様の多様なニーズにお応えすべく、岡崎市内初出店となるカインズ 岡崎美合店では、以下のような特徴を備えました。

▼人気のオリジナル商品を中心に、「安さ」でお客様のくらしをサポート

忙しい毎日の家事がラクに楽しくなる「楽カジ」シリーズをはじめとする人気のカインズオリジナル商品に加え、日用品やペット用品などといったくらしの必需品を、自信をもっておすすめする「安さ」でご提供し、地域のお客様のくらしを支えます。

▼幅広いラインアップでお客様にあわせたサイクルライフをサポートするサイクルコーナー

岡崎市は丘陵地が多く、電動自転車を利用する方も多いエリアです。カインズ 岡崎美合店では、通学に適したシティ車や軽快車、人気のスポーツタイプ、子育て世代のお客様には欠かせない同乗機付き電動自転車まで幅広くラインアップ。お客様のサイクルライフに合わせた提案とサポートを実現できるよう、購入サポートから修理受付までを一貫して対応します。

▼幅広いライフスタイルを提案するリフォーム売場

リフォームセンターでは、実際の使用シーンをイメージした展示を取り入れることで、工事後の住まいを具体的に想像しながら商品や工事内容を検討いただけます。専門知識を持つメンバー（従業員）がお客様のお住まいの悩みを一緒に考え、より快適な生活空間の実現に向けてご提案・サポートします。また、市内に点在する各メーカー様のショールームとも連携。カインズ 岡崎美合店からのご案内・予約を通じて実物を確認しながら検討いただけるので、より安心してリフォームをご相談いただけます。

▼ペットとの楽しいくらしをサポートするペットコーナー

ペット用品売り場では、フードや消耗品をはじめ、毎日のくらしに欠かせない商品を種類豊富に取り揃えています。併設のトリミングサロンでは、丁寧なカウンセリングを重視し、その子に合ったケアをトリマーがご提案。飼い主とペット、双方の想いに寄り添います。また、2階の屋外駐車場にはカインズアプリを通じて利用予約や設備の解錠が可能な「スマートドッグラン」を導入。ペットとのくらしをトータルでサポートします。

▼お買い物をラクに楽しくするデジタルサービスを導入

カインズアプリやオンラインショップから商品の注文、取り置きができる「CAINZ PickUp」の専用ロッカーを店内に設置。広い店内を探し回ることなく取り置きや事前決済での購入ができるので、通勤・通学時、お買い物のすき間時間を活用して気軽にお立ち寄りいただけます。さらに、カインズアプリがそのままレジになる「Pocket Regi」では、専用のゲートを設置するなど、最新のデジタルサービスも導入しており、カインズならではのスムーズでストレスフリーなお買い物を楽しんでいただけます。

岡崎市とカインズの連携

先にご案内の通り、オープンに先立って10月7日(火)に、岡崎市とカインズは包括連携協定を締結しました。岡崎市初出店となる当店舗を通じて、地域課題への取り組みを加速させ、地域のお客様に新しい価値を提供してまいります。

包括連携協定についてのご案内：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000552.000008255.html

カインズはこれからも、くらしを楽しくする価値ある商品やくらしを支える生活必需品をお値打ち価格で取りそろえ、地域の皆様をサポートしてまいります。

＜店舗概要＞

＜カインズについて＞

株式会社カインズは、29都道府県下に259店舗※を展開するホームセンターチェーンです。

「くらしDIY」をブランドコンセプトに、くらしを豊かにする価値ある商品・サービスを開発し、お値打ち価格で毎日提供します。Kindness（親切心）と創意工夫のアイデアあふれる店舗づくりに努めることで、お客様一人ひとりの、ご家族の、そして地域の日常を楽しいものとし、お客様とのプロミスである「くらしに、ららら。」をお届けします。

＜株式会社カインズ 概要＞

